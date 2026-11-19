O glamour tomou conta da Casa de Festas Além dos Sonhos, em Ilha de Guaratiba, no último dia 16 de novembro. A sétima edição do baile As 15 Primaveras, idealizado por David Santiago, reuniu convidados, atrações especiais e 16 debutantes de comunidades do Rio de Janeiro em uma noite digna de conto de fadas.

A apresentadora Gardênia Cavalcante foi a grande anfitriã da cerimônia, fazendo a abertura oficial do salão e conduzindo os momentos especiais da celebração com muito charme e elegância.

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A tradicional valsa foi um dos momentos mais aguardados. Além de dançarem com seu

Baile As 15 Primaveras (foto: Foto Divulgação) os pais e familiares, as debutantes tiveram o privilégio de receber como príncipes os irmãos Vinicius e Gabriel Scribel, conhecidos como Os Gêmeos Scribel, que conquistam o público nas redes sociais e no TikTok. A surpresa arrancou sorrisos e tornou a noite ainda mais especial.

Baile As 15 Primaveras (foto: Foto Divulgação)

A coreografia foi assinada por Júnior Barbosa, responsável por preparar as meninas durante os ensaios e garantir uma apresentação emocionante.

Na pista, a animação ficou por conta de Dennis DJ, principal atração musical da festa, acompanhado pelo DJ Derlan. A Turma dos Elétricos também fez bonito, recepcionando os convidados e circulando pelo salão com muita animação, interação e flores.

Baile As 15 Primaveras (foto: Foto Divulgação)

O cenário foi outro espetáculo à parte. Michele Simas criou uma decoração inspirada em um jardim encantado, com flores, borboletas e detalhes que transformaram o espaço em um ambiente mágico.

A beleza das debutantes e de suas mães também recebeu atenção especial. Kíria Hall montou um verdadeiro salão de beleza dentro do evento, levando uma equipe de profissionais para cuidar dos cabelos e da maquiagem de todas. O Ateliê da Gigi também teve participação fundamental, disponibilizando seu espaço e cuidando dos vestidos das 16 meninas.

A cerimonialista Rosi Medeiros conduziu a programação com todo o carinho, enquanto a Carmelita Gastronomia assinou o jantar e o serviço gastronômico. A KD Produções ficou responsável pelo som e pela produção musical.

As debutantes ainda receberam presentes personalizados: cangas com seus nomes, oferecidas pela Bella Dona, e pulseiras banhadas a ouro, presenteadas pela Neiva Avila Joias.

A Casa de Festas Além dos Sonhos recebeu novamente o projeto como parceira, proporcionando a estrutura para a realização da celebração.

Mas o grande brilho da noite estava mesmo no significado da festa. Idealizado por David Santiago, As 15 Primaveras é um projeto social que oferece gratuitamente a meninas de comunidades cariocas a oportunidade de viver o sonho de um baile de debutantes. A iniciativa chega à sua sétima edição e, neste ano, contemplou 16 meninas, incluindo uma escolhida como princesa do baile.

"Meu maior presente é ver a felicidade dessas meninas e de suas famílias. Cada detalhe é pensado para que elas se sintam especiais e tenham uma lembrança que vão levar para a vida inteira", afirma David Santiago.

Uma noite de música, celebridades, elegância e, acima de tudo, muitos sonhos realizados!