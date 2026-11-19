Luiz Bacci pode estar prestes a protagonizar uma nova movimentação importante na televisão brasileira. Depois de sua passagem pelo SBT, o jornalista volta a se aproximar da televisão aberta e aparece ligado ao comando do ‘Mega Sonho’, atração que tem Marcelo de Carvalho como um de seus principais nomes na história da RedeTV!.

A possível mudança coloca Bacci novamente no centro das atenções e levanta curiosidade sobre os próximos passos de sua carreira. Conhecido pelo estilo direto e pela experiência à frente de programas jornalísticos e populares, o apresentador chega com a possibilidade de imprimir uma nova identidade ao formato.

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Além da movimentação na programação, outro detalhe chama atenção: Luiz Bacci é proprietário da BNTV, projeto que também atua no ambiente digital, com conteúdo distribuído por plataformas de streaming e YouTube.

Nos bastidores, há especulações sobre uma possível aproximação comercial entre a estrutura de Bacci e a RedeTV!, incluindo conversas sobre uma eventual sociedade ou parceria com Amilcare Dallevo. Até o momento, porém, não há confirmação oficial de que esse tipo de acordo tenha sido fechado.

Se a movimentação se concretizar nos moldes comentados, poderá representar uma nova fase para a emissora e também para o próprio Bacci, que demonstra interesse em ampliar sua atuação para além dos formatos tradicionais da televisão.

Por enquanto, resta acompanhar os próximos capítulos dessa negociação. Uma coisa é certa: o nome de Luiz Bacci voltou a circular com força nos bastidores da TV.