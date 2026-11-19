O cantor Zé Neto abriu o coração em uma conversa com Leo Dias no ‘Dossiê Celebridades’ e fez revelações delicadas sobre um dos períodos mais difíceis de sua vida. Ao relembrar o impacto da morte de Marília Mendonça, o sertanejo trouxe à tona lembranças de um momento marcado por sofrimento emocional e uma profunda crise pessoal.

Durante o relato, Zé Neto falou sobre o estado em que se encontrava naquela fase e descreveu um episódio em que passou cerca de 15 horas em silêncio, sem conseguir se comunicar normalmente. A situação ajuda a dimensionar o nível de sofrimento que enfrentava naquele período.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O cantor também abordou um episódio envolvendo o uso de medicamentos e bebida alcoólica, assunto que tornou a conversa ainda mais delicada. Sem esconder a gravidade do que viveu, ele expôs como aquele momento representou um dos pontos mais sombrios de sua trajetória.

Ao falar sobre saúde emocional, Zé Neto também relembrou o enfrentamento da depressão e da síndrome do pânico. São experiências que mostram que, por trás dos palcos, dos shows e da imagem de sucesso, existe uma pessoa que também precisou lidar com momentos de extrema fragilidade.

A entrevista com Leo Dias dá espaço a um lado pouco conhecido do artista e traz à tona uma história que vai muito além da carreira musical. Um depoimento forte, marcado por lembranças difíceis e pela exposição de uma fase que deixou profundas marcas em sua vida.