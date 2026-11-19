Depois do sucesso das primeiras edições no Rio de Janeiro, Flora Cruz realiza nesta sexta-feira, 20 de novembro, feriado do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, a terceira edição do evento ‘Para Declarar Minha Saudade’, em homenagem a Arlindo Cruz. Desta vez, a celebração acontece em São Paulo, no tradicional espaço Maria Zélia.

A festa vai reunir nomes como Arlindinho, Babi Cruz, Pezinho, Armando Polêmico e Júlio Sereno, além de outras participações especiais. A proposta é reunir sambistas, familiares e admiradores para cantar os grandes sucessos do poeta. E tem uma regra especial: na roda de samba, só vale música de Arlindo Cruz!

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Idealizado por Flora, filha do sambista, que também será a mestre de cerimônias, o evento promete uma tarde de muita emoção, música e boas lembranças. O público também poderá participar pedindo suas canções preferidas.

A homenagem percorre diferentes momentos da trajetória do artista, desde os tempos de Fundo de Quintal, passando pela parceria com Sombrinha, até sua consagrada carreira solo e os sambas que marcaram a história do Império Serrano, sua escola do coração.

Falecido em 8 de agosto de 2025, Arlindo Cruz deixou um legado imenso para a música brasileira. Compositor de sucessos como ‘Meu Lugar’, ‘O Bem’ e ‘O Show Tem que Continuar’, o sambista marcou gerações e segue presente na memória e no coração do público.

A terceira edição do ‘Para Declarar Minha Saudade’ chega a São Paulo como uma celebração da vida, da obra e da história de Arlindo Cruz. Afinal, quando o assunto é o poeta, saudade também se canta.

SERVIÇO

Evento: 3ª edição de ‘Para Declarar Minha Saudade’, em homenagem a Arlindo Cruz

Data: sexta-feira, 20 de novembro de 2026

Horário: a partir das 14h

Local: Maria Zélia

Endereço: Rua José Pinheiro Bezerra, 100, São Paulo/SP

Apresentação: Flora Cruz