O Ocean Club Alphaville, empreendimento de luxo que promete oferecer praia e piscinas de ondas artificiais em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, está novamente no centro de uma polêmica. Moradores da região querem que o Ministério Público investigue possíveis irregularidades no fracionamento de uma área de aproximadamente 91 hectares destinada ao projeto. O ator e apresentador Márcio Garcia é o garoto-propaganda do empreendimento e aparece em vídeos divulgando a iniciativa nas redes sociais.

A contestação envolve a divisão do chamado Sítio do Barreiro em cinco terrenos, registrada em fevereiro de 2026 no Cartório de Registro de Imóveis de Santana de Parnaíba. Segundo documentos reunidos pelos moradores, as áreas foram classificadas como imóveis rurais, embora a prefeitura já tratasse o terreno original como urbano, inclusive com cobrança de IPTU.

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A propriedade possui 914.743 metros quadrados e foi adquirida em setembro de 2025 por R$ 75 milhões. O desmembramento foi formalizado em 26 de fevereiro de 2026, dando origem a cinco novas matrículas, com terrenos que variam entre 4,2 e 42,1 hectares.

O principal questionamento dos moradores é que a divisão teria sido realizada pelo regime de propriedade rural, com documentação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), sem que constasse no registro a aprovação da prefeitura. Pela legislação, o parcelamento de áreas urbanas para empreendimentos imobiliários precisa seguir exigências específicas, incluindo autorização municipal.

Outro ponto levantado é que a própria Prefeitura de Santana de Parnaíba emitiu o carnê de IPTU de 2026 para a área integral, cadastrada como imóvel urbano no Loteamento Cidade Tamboré. O documento aponta valor venal de aproximadamente R$ 4 milhões e imposto de R$ 68,1 mil.

A preocupação aumentou depois que, em março deste ano, a prefeitura negou o alvará de construção do Ocean Club. Segundo informações divulgadas pela imprensa regional, o pedido foi recusado pela ausência da Certidão de Diretrizes, documento exigido para empreendimentos de grande porte. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente também notificou o clube por causa da instalação de um contêiner em área protegida.

Na ocasião, o Ocean Club afirmou que o procedimento havia passado apenas por uma etapa de triagem e que a questão envolvendo o contêiner já havia sido regularizada. A empresa também declarou que não havia vendas em andamento. Apesar disso, títulos relacionados ao empreendimento foram anunciados por valores entre R$ 300 mil e R$ 429 mil.

A questão ambiental também preocupa os moradores. O terreno possui nascentes, córregos, Áreas de Preservação Permanente (APPs) e 18,8 hectares de Reserva Legal, cuja proteção foi formalizada em compromisso com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), em 2012. A propriedade fica no entorno da Reserva Biológica Tamboré, importante remanescente de Mata Atlântica na Grande São Paulo.

Os moradores pretendem solicitar ao Ministério Público que requisite documentos à prefeitura, ao cartório de imóveis, ao Incra e aos órgãos ambientais. Também querem que sejam apuradas as condições do licenciamento, os possíveis impactos ambientais, viários e de vizinhança, além da finalidade do fracionamento da propriedade.

O outro lado

Procurada, a assessoria de imprensa do Ocean Club não retornou o contato. O espaço permanece aberto para manifestação.

Em comunicado enviado em dezembro do ano passado, a NLS Incorp e seus parceiros na implantação do Ocean Club Alphaville afirmaram que o empreendimento ainda estava em fase inicial de implantação e classificaram como falsas as informações levantadas pelos moradores.

A empresa declarou que todas as etapas de aprovação seriam cumpridas junto aos órgãos competentes e afirmou que o espaço destinado ao Ocean Club não abrangeria áreas de reserva ambiental ou mata nativa.

A equipe de Márcio Garcia também foi procurada, mas não se manifestou. Vale ressaltar que o apresentador e sua mulher foram contratados exclusivamente para divulgar o projeto, não tendo responsabilidade pela construção ou regularização do empreendimento.