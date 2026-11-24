Um dos programas de maior longevidade do rádio brasileiro está prestes a completar uma marca histórica. O Chupim, da Metropolitana FM, comemora 30 anos de existência e prepara uma grande festa em São Paulo, no próximo dia 3 de dezembro, reunindo ouvintes, integrantes do elenco, convidados e personalidades que fizeram parte dessa trajetória. A data oficial do aniversário é 29 de novembro.

À frente do projeto desde sua estreia está Marcelo Barbur, conhecido carinhosamente como Beby, criador e idealizador do programa. Atualmente, ele divide os microfones com Bartho Xavier, Camila Tochetto e Rafael Ilha, formando o time responsável por levar diariamente informação, entretenimento e muito bom humor aos ouvintes.

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De segunda a sexta-feira, das 16h às 18h, ao vivo, o Chupim vai ao ar pela Rádio Metropolitana e também pelas plataformas digitais, ampliando cada vez mais seu alcance e sua conexão com o público.

Conhecido originalmente por seu conteúdo irreverente e humorístico, o programa vem passando por uma transformação ao longo dos anos. Com a força do universo digital, ampliou sua proposta editorial e passou a incorporar notícias do cotidiano, acontecimentos do mundo das celebridades, entrevistas e debates sobre os assuntos que movimentam o Brasil.

O segredo da longevidade também está na química entre os apresentadores e os convidados que passam pelos estúdios. Celebridades, artistas, personalidades e espiritualistas ajudam a compor uma mistura de entretenimento que conquistou uma audiência fiel e ultrapassa as fronteiras de São Paulo.

Agora, para celebrar as três décadas de história, a equipe prepara uma superfesta na capital paulista. Uma comemoração à altura de uma marca que atravessou gerações e continua fazendo história no rádio brasileiro.