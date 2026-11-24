A RedeTV! segue promovendo mudanças em sua programação e passa por um período de reformulações. Entre as novidades está o encerramento do programa “Para Aqui!”, comandado por João Kleber e exibido aos domingos.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, a emissora decidiu colocar um ponto final no projeto por entender que a atração já não se encaixa nos novos planos e estratégias da empresa.

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A decisão faz parte de um movimento de reestruturação da grade, que vem passando por alterações e deve abrir espaço para novos formatos e propostas de programação.

Para João Kleber, a saída representa mais uma mudança em sua trajetória na emissora, onde construiu uma longa história à frente de atrações populares e de forte apelo junto ao público.