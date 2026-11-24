Uma notícia que pegou os fãs de surpresa e provocou uma verdadeira comoção nas redes sociais! Chitãozinho e Xororó anunciaram, no último domingo, durante participação no Fantástico, que pretendem se aposentar dos palcos a partir de 2027.

A revelação deixou admiradores apreensivos, e muitos não esconderam a insatisfação com a possibilidade de ver os dois ídolos longe das apresentações ao vivo. Nas redes sociais, fãs questionaram a decisão e lamentaram o afastamento de uma das duplas mais importantes da história da música sertaneja brasileira.

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Apesar da decisão de dar uma pausa na rotina de shows, os irmãos fizeram questão de tranquilizar o público e explicar que a música continuará fazendo parte de suas vidas. Mesmo longe dos palcos, eles pretendem seguir compondo e gravando.

Depois de uma trajetória marcada por décadas de sucesso e grandes apresentações, incluindo a recente turnê ao lado de Jorge e Mateus, Chitãozinho e Xororó parecem estar em busca de uma nova fase.

Por enquanto, o desejo dos sertanejos é desacelerar, aproveitar o tempo livre e investir naquilo que a correria da carreira muitas vezes deixa em segundo plano: a convivência com a família e os momentos de qualidade longe dos holofotes.

Pelo visto, os fãs ainda terão que se acostumar com a ideia de encontrar os ídolos mais longe dos palcos. Mas, felizmente, a dupla não pretende pendurar definitivamente as chuteiras da música.