O cantor João Gomes será a atração musical da terceira edição do Leilão Galácticos, evento beneficente que acontece no dia 24 de novembro, no Clube Monte Líbano, em São Paulo, e tem Ronaldo Fenômeno e Celina Locks como anfitriões. A noite reúne convidados, empresários e personalidades em torno de uma iniciativa que destina sua arrecadação à Fundação Fenômenos, organização que atua no fortalecimento de lideranças comunitárias e na promoção do desenvolvimento social no Brasil.



Um dos principais nomes da música brasileira da atualidade, João Gomes conquistou o público com sua voz marcante e a mistura de ritmos que tem o piseiro e o forró como referências. Desde o sucesso nacional de seu álbum de estreia, Eu Tenho a Senha, o artista acumula hits, prêmios e reconhecimento, consolidando seu espaço na música brasileira e levando sua sonoridade a diferentes públicos.

Ronaldo Fenomeno e Celina Çooks (foto: Reprodução internet)



“Fico muito feliz em fazer parte de uma noite tão especial como o Leilão Galácticos. É uma iniciativa que reúne grandes nomes em torno de uma causa importante, e poder contribuir com a minha música torna esse convite ainda mais significativo. Vai ser uma honra levar alegria e fazer parte desse encontro idealizado pelo Ronaldo Fenômeno, uma referência dentro e fora dos campos. Tenho certeza de que será uma noite incrível!”, afirma o cantor.



Sua apresentação promete ser um dos momentos especiais da noite, que combina música, experiências exclusivas e mobilização em torno de uma causa social. Nesta edição, os convidados também poderão participar de um leilão com lotes que aproximam o público de nomes e experiências dos universos da arte, do empreendedorismo, do entretenimento e do enoturismo.



O evento conta com produção da WNB Eventos, sob direção geral de Vildomar Batista, e gestão comercial da GSarti Consultoria.



“Estamos muito felizes em contar com o João Gomes nesta terceira edição do Leilão Galácticos. Assim que fizemos o convite, ele aceitou prontamente e compreendeu a importância e o propósito da causa. Temos certeza de que será uma edição muito especial, e acreditamos que teremos um dos melhores shows da história do evento.”, afirma Vildomar Batista.



Ao longo de sua trajetória, a Fundação Fenômenos já atendeu 478 organizações, promoveu 4.380 horas de formação e mentoria e contribuiu para ampliar o alcance de iniciativas sociais que chegam a 1,5 milhão de pessoas por meio das organizações apoiadas.



A terceira edição do Leilão Galácticos acontece em 24 de novembro, no Clube Monte Líbano, em São Paulo, com arrecadação destinada à Fundação Fenômenos.