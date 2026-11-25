A noite da última terça-feira (24) foi de glamour, celebridades e solidariedade em São Paulo. Ronaldo Fenômeno e sua mulher, Celina Locks, receberam convidados para a terceira edição do Leilão Galácticos, evento beneficente que tinha como meta arrecadar pelo menos R$ 18 milhões para iniciativas sociais apoiadas pela Fundação Fenômenos.

Nossa equipe esteve por lá para conferir tudo de perto e conversar com alguns dos famosos que prestigiaram o evento. Entre os convidados estavam Sabrina Sato, a influenciadora Cela Lopes, Latino e Toguro. Otaviano Costa também marcou presença na noite, que reuniu personalidades de diferentes áreas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Elegantes e bastante receptivos, Ronaldo e Celina foram os anfitriões da festa e receberam os convidados em grande estilo.

Mas o grande destaque da noite ficou por conta dos lotes oferecidos no leilão. Entre as experiências disputadas estava uma oportunidade exclusiva com o artista Eduardo Kobra, que alcançou um lance de R$ 470 mil. Outra experiência que chamou atenção foi uma partida de pôquer com Ronaldo Fenômeno, arrematada por Lucas Tylty por R$ 400 mil. O influenciador também desembolsou R$ 400 mil por uma experiência envolvendo o jogador Erling Haaland.

Um jantar na residência de Ronaldo e Celina, em Ibiza, também chegou à marca de R$ 400 mil. O catálogo ainda contou com camisas históricas autografadas, viagens e experiências exclusivas ligadas ao universo do esporte e do entretenimento.

A expectativa era alcançar a expressiva marca de R$ 18 milhões, mas o balanço final da arrecadação ainda não havia sido divulgado até esta quarta-feira (25). A expectativa agora é saber se o evento conseguiu atingir a ambiciosa meta.

Mais do que uma noite de luxo e encontros entre celebridades, o Leilão Galácticos reforça a proposta de unir a influência de grandes personalidades a iniciativas de transformação social.