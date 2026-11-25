Andressa Urach voltou a causar com suas declarações. Em entrevista exclusiva à Coluna do Sodré, a influenciadora revelou detalhes de uma experiência sexual que teria vivido durante uma viagem recente ao Rio de Janeiro. A loira contou que esteve na ilha do cantor Orochi, em Angra dos Reis, onde participou de uma festinha para lá de ousada.

Segundo Andressa, durante o encontro, ela teria mantido relações sexuais com cerca de 20 homens. Sem demonstrar constrangimento ao relembrar a situação, a influenciadora contou que os participantes tinham características bastante diferentes, com homens altos, baixos, brancos, negros, magros e gordos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ela ainda descreveu a dinâmica do encontro, afirmando que os homens participaram um após o outro, em uma experiência que chamou a atenção pelos detalhes revelados durante a entrevista.

Conhecida por não ter papas na língua quando o assunto é sua intimidade, Andressa mais uma vez mostrou que não tem dificuldade em falar abertamente sobre sua vida sexual. A revelação promete dar o que falar nas redes sociais.