

Presentes em ingredientes alimentícios e estudadas para aplicações na saúde, no tratamento de água e na produção de combustíveis, as microalgas têm usos que vão além dos laboratórios. O cultivo desses microrganismos pode fornecer óleo rico em DHA, um tipo de ômega-3, e pigmentos responsáveis por certos tons de azul nos alimentos. Outras espécies são estudadas para recuperar nutrientes de águas residuais e até fornecer oxigênio a tecidos em recuperação.



As aplicações, porém, estão em diferentes estágios de desenvolvimento. Enquanto alguns ingredientes já têm produção industrial e regras específicas de comercialização, outros processos estão em demonstração, e propostas médicas começam a ser testadas em pessoas. Cada produto exige uma espécie, um método de cultivo e um conjunto próprio de evidências.

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Uma das pesquisadoras brasileiras que trabalham no desenvolvimento dessas aplicações é Ihana de Aguiar Severo, doutora em Ciência e Tecnologia dos Alimentos pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, Santa Maria, RS). Com experiência de pesquisa na Universidade Federal do Paraná (UFPR, Curitiba, PR) e na Florida State University (FSU, Tallahassee, EUA), ela atua nos Estados Unidos no cultivo industrial de microalgas. Seus estudos abordam métodos de cultivo, aproveitamento e separação de componentes, além da viabilidade dos processos.



O que são microalgas

Microalgas são organismos microscópicos, frequentemente unicelulares, capazes de produzir substâncias de interesse para outras formas de vida e para a indústria. Muitas fazem fotossíntese: usam a energia da luz para incorporar carbono do gás carbônico à matéria orgânica. Essa atividade pode gerar biomassa com proteínas, óleos, açúcares e pigmentos. O conjunto e as proporções variam conforme a espécie e as condições de cultivo.



A spirulina, frequentemente vendida junto das microalgas, é uma cianobactéria. A FAO distingue esses grupos, embora eles muitas vezes apareçam juntos nas estatísticas e nos negócios do setor. As microalgas também se diferenciam das as grandes algas marinhas usadas na alimentação. Essa diferença importa quando se discutem produção, mercado e benefícios ambientais.



Os métodos de cultivo variam conforme o organismo. Há sistemas que dependem de luz e gás carbônico, em lagoas ou equipamentos chamados fotobiorreatores. Outros utilizam organismos capazes de crescer com uma fonte orgânica de carbono, como açúcar, em tanques controlados. Nesses casos, a energia e os insumos são fornecidos de outra forma. A escolha altera a produtividade, o custo e a pegada ambiental.

O cultivo exige controle da alimentação, da temperatura, da iluminação, da mistura e do tempo de crescimento. Em seguida, é necessário separar da água o material desejado e transformá-lo em um ingrediente estável. O livro coletivo Microalgae Horizons, que Ihana coeditou em 2025, aborda etapas dessa cadeia, do cultivo às aplicações.



Aplicações na indústria de alimentos

Um dos exemplos mais concretos é o óleo rico em DHA. Em determinados processos industriais, microrganismos cultivados por fermentação acumulam lipídios; o óleo é extraído, refinado e preparado para o uso. A possibilidade de obter esse ingrediente em tanques amplia as opções de fornecimento para a indústria de alimentos e suplementos.



Em agosto de 2026, a agência americana de alimentos e medicamentos, FDA, respondeu a uma notificação sobre um óleo de origem microbiana rico em DHA sem apresentar questionamentos à conclusão de segurança do proponente para os usos descritos. Esse procedimento é específico para a composição e as condições informadas. Não equivale a aprovar um medicamento nem autoriza prometer prevenção ou tratamento de doenças.



Os pigmentos também têm aplicações na indústria alimentícia. A ficocianina é responsável pelo azul de certos extratos. Nos Estados Unidos, há usos alimentares autorizados para extrato de spirulina. Também existe regra específica para o corante Galdieria extract blue, produzido a partir de Galdieria sulphuraria. As permissões abrangem categorias de alimentos e especificações de qualidade determinadas; não se estendem automaticamente a qualquer extrato ou país.



As proteínas são outra possibilidade de aproveitamento. Uma notificação analisada pela FDA para biomassa de Chlorella sorokiniana, por exemplo, descreve o ingrediente em produtos como massas, pães e barras. Nesse caso, o interesse pode estar em incorporar uma fração da biomassa à formulação. A proporção de proteína no ingrediente seco não é a proporção de proteína no alimento pronto.



Em uma revisão publicada na Future Foods em 2024, Ihana e seus coautores reuniram pesquisas sobre a qualidade das proteínas de microalgas, as condições de cultivo, sua recuperação e as possibilidades de uso em alimentos.



Antes de disponibilizar o produto ao consumidor, a indústria precisa avaliar aspectos como identidade da espécie, qualidade microbiológica, presença de contaminantes, sabor, textura, estabilidade e regularidade entre lotes. Chamar um ingrediente de natural não elimina essas exigências. Sua utilidade depende do que ele entrega na formulação e da segurança demonstrada para o uso pretendido.



Produção de astaxantina

A microalga Haematococcus pluvialis exemplifica como as condições de cultivo influenciam a produção. Em uma etapa, as células crescem verdes. Em outra, mudanças controladas nas condições, como luz e disponibilidade de nutrientes, favorecem o acúmulo de astaxantina, um pigmento avermelhado. Na indústria, o objetivo é conduzir essa transição de forma previsível e depois recuperar o composto.



A AstaReal descreve esse processo em sua operação nos Estados Unidos, que utiliza fotobiorreatores fechados em ambiente interno. Ihana integra a empresa como Microalgae Cultivation Engineer, função voltada ao cultivo de microalgas e à operação de fotobiorreatores. A atividade aproxima sua experiência acadêmica de questões práticas de uma produção que precisa manter qualidade e consistência.



A produção de astaxantina é um exemplo de aplicação industrial estabelecida. Os possíveis efeitos do ingrediente sobre a saúde dependem de estudos específicos, separados da demonstração de que o pigmento pode ser cultivado e extraído com regularidade.



Pesquisas na medicina

Na saúde, uma das linhas de investigação começa nas moléculas. Polissacarídeos são longas cadeias de açúcares que podem apresentar estruturas e propriedades variadas. Pesquisadores estudam componentes produzidos por microalgas como candidatos a materiais e aplicações biomédicas. Para chegar a um produto médico, é necessário identificar a substância, padronizar sua obtenção, avaliar toxicidade e demonstrar o efeito pretendido.



Ihana é primeira autora de uma revisão científica de 2022 sobre polissacarídeos de microalgas. A revisão organiza o conhecimento disponível e examina os desafios para obter e caracterizar esses compostos. Seu foco está nos caminhos de pesquisa que podem levar a aplicações biomédicas, etapa anterior à comprovação de um tratamento em pacientes.



Outra linha de pesquisa, desenvolvida por outros grupos, investiga se a fotossíntese pode fornecer oxigênio próximo a um tecido lesionado. Em um estudo clínico inicial publicado em 2021, uma equipe de pesquisa incorporou a microalga Chlamydomonas reinhardtii a matrizes usadas na regeneração da pele. O estudo incluiu oito pacientes e investigou principalmente segurança. No acompanhamento de até 90 dias, os pesquisadores não identificaram resposta imunológica prejudicial nos parâmetros examinados, mas o desenho não estabeleceu a eficácia do tratamento.



Há também um ensaio de fase 2 registrado para avaliar matrizes fotossintéticas em feridas, com previsão de 20 participantes e comparação entre áreas tratadas. Na consulta de 15 de novembro de 2026, o registro ainda não apresentava resultados. Será necessário examinar esses resultados para saber se a proposta oferece benefício clínico nas condições testadas.



O potencial para a indústria farmacêutica e de dispositivos médicos envolve a investigação de moléculas, o desenvolvimento de materiais e formas biológicas de produzir substâncias. O valor depende da aplicação específica. Resultados promissores em laboratório representam uma etapa inicial da investigação; a comprovação de benefício em pessoas exige outras etapas.



Tratamento de efluentes

O mesmo nitrogênio e fósforo que, em excesso, causam problemas em ambientes aquáticos podem servir de nutrientes ao cultivo. Essa é uma das razões para estudar microalgas no tratamento de efluentes. Durante o crescimento, elas podem incorporar parte desses elementos à biomassa. Quando o objetivo é recuperar esses nutrientes na biomassa, é preciso separar o material da água tratada e dar-lhe um destino adequado.



Um artigo de 2024, assinado por Ihana como primeira autora, investigou o uso de Tetradesmus obliquus em efluente da suinocultura. A equipe comparou células livres com células imobilizadas em esferas de alginato, um material que forma gel. A ideia é facilitar o manejo das células enquanto elas participam do processo de tratamento.



No ensaio com efluente diluído a 10%, as células imobilizadas reduziram em 62% a demanda química de oxigênio em 48 horas, contra 6% no cultivo com células livres. Esse indicador ajuda a avaliar a carga de substâncias oxidáveis na água. O material havia sido previamente tratado, filtrado e esterilizado. A aplicação em instalações maiores depende de verificar o desempenho ao longo do tempo e diante das variações de composição dos efluentes.

Há experiências de demonstração em outras partes do mundo. O projeto europeu INCOVER testou sistemas com microalgas e cianobactérias integrados a outras etapas de tratamento, inclusive para obter água destinada à irrigação. O desempenho divulgado pertence ao conjunto da instalação, com processos adicionais de separação e desinfecção.



Também é preciso cuidar do destino da biomassa. Material cultivado em um efluente não se torna, por esse motivo, ingrediente alimentício ou fertilizante autorizado. A origem dos contaminantes, a composição final e as regras para cada uso precisam entrar na avaliação.



Desafios na produção de combustíveis

Microalgas podem acumular óleos e produzir biomassa que, por diferentes rotas químicas, dá origem a combustíveis. A produção de combustíveis, porém, exige volumes elevados e enfrenta concorrentes produzidos em cadeias industriais maduras. As exigências econômicas são diferentes das observadas na produção de pigmentos, utilizados em pequenas quantidades.



A dificuldade começa antes da conversão. A biomassa cresce dispersa em água. Colher, concentrar e processar esse material pode consumir recursos e energia. O Departamento de Energia dos Estados Unidos trata essas operações como parte decisiva do desenvolvimento tecnológico. Algumas rotas trabalham com biomassa úmida, reduzindo a necessidade de secagem completa; ainda assim, exigem equipamentos, controle e processamento posterior.



Em 2026, um relatório do Pacific Northwest National Laboratory descreveu avanços na liquefação hidrotérmica, processo que utiliza calor e pressão para converter biomassa úmida em um óleo intermediário. Esse material precisa ser aprimorado para gerar combustíveis com as propriedades desejadas. O desenvolvimento reportado ainda deixa questões de custo, matéria-prima e ampliação da produção.



Ihana participa desse debate com estudos sobre biocombustíveis e biorrefinarias. Ao comentar os desafios do diesel de microalgas em uma reportagem da Ciência UFPR publicada em 2026, ela afirmou: “Eu diria que a viabilidade econômica está melhorando aos poucos.” A observação é compatível com um campo em desenvolvimento, no qual progresso técnico e competitividade comercial precisam avançar juntos.



O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente também apresenta combustíveis avançados de algas como uma possibilidade de longo prazo, ainda acompanhada por obstáculos técnicos e econômicos. Não há uma data única em que todas as rotas se tornarão competitivas. Cada uma depende de insumos, desempenho, infraestrutura e mercado.



Trajetória da pesquisadora brasileira

Ihana de Aguiar Severo é doutora em Ciência e Tecnologia dos Alimentos pela UFSM, com experiência de pesquisa na UFPR e na Florida State University. Atua na AstaReal, nos Estados Unidos, no cultivo de microalgas, e é uma das quatro pessoas que coeditaram Microalgae Horizons, publicado pela Springer em 2025. Sua produção inclui estudos sobre processos de cultivo, tratamento de efluentes, biocombustíveis e componentes de interesse biomédico.



A apuração identificou ao menos 28 publicações em periódicos com sua autoria, de 2016 a 2026, incluindo estudos, revisões e uma carta ao editor. Também documentou ao menos oito avaliações concluídas de manuscritos, entre certificados editoriais e artigos que identificam publicamente os revisores. Entre os periódicos estão Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, Clean Technologies and Environmental Policy e Journal of Chemical Technology and Biotechnology, Bioenergy Research e Journal of Environmental Chemical Engineering. O currículo Lattes registra quatro bancas: três de graduação e uma de especialização.



Em 15 de novembro de 2026, a base OpenAlex atribuía ao seu perfil 850 citações e índice h 15. O índice significa que, nessa base, ao menos 15 trabalhos haviam recebido ao menos 15 citações cada. São medidas de circulação acadêmica, sujeitas à cobertura da plataforma; não medem diretamente o desempenho de uma fábrica ou de um tratamento.



Entre os registros de sua atuação internacional estão a seleção para apoio a desenvolvimento profissional da FSU em 2025, a condição de finalista do ScientistA 2025 e o convite nominal para um curso de bioprocessos organizado pelo CIIMAR, em Portugal, em janeiro de 2026. São manifestações concretas de uma trajetória em expansão, com vínculos e atividades identificáveis no Brasil, nos Estados Unidos e em uma instituição europeia.



Perspectivas econômicas e biorrefinarias

Uma das alternativas estudadas é a biorrefinaria, que consiste em aproveitar diferentes frações da biomassa, em vez de depender da receita de um único produto. Um processo poderia recuperar um ingrediente de maior valor e dar outra aplicação ao material restante, desde que qualidade, segurança e custos permitissem. O desafio é integrar as etapas sem comprometer a viabilidade econômica.



Esse problema aparece em uma revisão de 2018 da qual Ihana é coautora, dedicada à distância entre o conceito de biorrefinaria de microalgas e sua operação industrial. A contribuição está em examinar processos e possibilidades de integração. É o tipo de pesquisa que liga a capacidade biológica da célula às decisões de engenharia e investimento.



Um estudo econômico de laboratórios nacionais americanos, publicado em 2024, mostra por que vender vários produtos não resolve automaticamente a conta. Os ganhos projetados dependem também do tamanho dos mercados. Uma aplicação lucrativa em pequeno volume pode não encontrar compradores suficientes quando a produção cresce para atender ao mercado de combustíveis. Preço, demanda e escala precisam ser analisados em conjunto.



A geração de riqueza pode se distribuir por diferentes atividades: seleção e cultivo de cepas, construção de equipamentos, controle de qualidade, separação de compostos e desenvolvimento de ingredientes. Para o Brasil, isso abre perguntas sobre quais produtos fabricar, onde instalar operações e como conectar universidades e empresas. O retorno econômico dependerá de processos competitivos, demanda pelos produtos e capacidade de produzir com qualidade constante.



O conhecimento também circula. Publicar métodos, descrever limitações e submeter resultados à avaliação de outros pesquisadores permite que ideias sejam testadas e aperfeiçoadas. A experiência de Ihana entre universidades brasileiras, pesquisa nos Estados Unidos e cultivo industrial acompanha esse movimento de troca entre pesquisa e aplicação.



Estágio de desenvolvimento das aplicações

Óleos e pigmentos para alimentos já são produzidos industrialmente e têm usos com especificações regulatórias próprias. Ainda é necessário avaliar a adequação de cada produto, o custo, a formulação e a segurança para cada uso.



No caso das moléculas e dos materiais biomédicos, existem estudos de laboratório e ensaios iniciais em pessoas para aplicações específicas. Eficácia clínica, segurança ampliada, padronização e autorização aplicável ainda precisam ser demonstradas ou resolvidas.



No tratamento de efluentes, experimentos e sistemas de demonstração integrados a outras etapas já foram desenvolvidos. O desempenho contínuo de cada instalação, os custos e o destino da biomassa ainda precisam ser avaliados.



Para combustíveis, existem rotas de conversão, testes e desenvolvimento de processos. Os desafios envolvem competitividade, fornecimento de biomassa e ampliação da produção. No aproveitamento do carbono, a incorporação biológica durante o cultivo fotossintético já ocorre, mas o benefício líquido precisa ser comprovado pela comparação do ciclo de vida.



Impacto ambiental e uso do carbono

Uma microalga que faz fotossíntese incorpora carbono enquanto cresce. Isso não basta para concluir que qualquer produto derivado dela reduz emissões. Bombas, iluminação, nutrientes, transporte e processamento também têm impactos. Quando a biomassa se transforma em combustível e é queimada, parte do carbono retorna à atmosfera.



A distinção entre uso do carbono e remoção duradoura aparece nas definições do IPCC. Para avaliar o benefício de uma rota, é preciso comparar seu ciclo de vida com a alternativa que ela pretende substituir: de onde vêm os insumos, qual energia é utilizada e o que acontece com o produto no fim do uso.

Determinados óleos e pigmentos já têm produção industrial. Sistemas de tratamento de água avançam em configurações específicas. Outras aplicações, como materiais médicos e combustíveis, ainda exigem investigações sobre segurança, eficácia, escala e custo.



O desafio dos pesquisadores é identificar quais resultados podem ser reproduzidos e em que condições. Para a indústria, a tarefa é transformar esse conhecimento em produtos de qualidade constante e operações viáveis. A incorporação das microalgas ao cotidiano dependerá da capacidade de aproveitar, de forma segura e consistente, as substâncias produzidas por esses organismos.