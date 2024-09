Alô, Alô ICL

A grande refinaria do Sul do País controlada por filiadas do Instituto Combustível Legal (ICL) vendeu milhões de litros nos últimos meses para uma pequena petroquímica localizada em Rafard, pequena cidade do interior de São Paulo de 9 mil habitantes. O compliance das filiadas que controlam essa refinaria não teve preocupação com essa venda, mas a Agência Nacional de Petróleo sim. E como o caso está em investigação sigilosa, a Coluna não vai divulgar o nome da empresa. A ANP já identificou que essa petroquímica teria supostamente revendido esses produtos para empresas de Goiás e Mato Grosso. Mas, na realidade, esses supostos clientes da petroquímica já teriam encerrado suas operações muito antes das vendas. Confira mais detalhes hoje no site da Coluna.

Coluna Esplanada. STF (foto: @izanio_charges)

Cadê o camburão?

Parece que o STF não quer o peso da prisão de um ex-presidente da República, condenado em 2023 pela própria Corte por negociatas na BR Distribuidora, então estatal. Fernando Collor ganhou tempo. O ministro Gilmar Mendes – um dos dois votos de absolvição em plenário, contra oito pela prisão – segue sua vista dos embargos declaratórios desde junho. Collor foi condenado a oito anos e 10 meses em regime fechado.

Sem app

O presidente da Câmara, Arthur Lira, não permitirá que os deputados votem esta semana nas comissões pelo aplicativo da Casa. Das 30 Comissões, 15 cancelaram as reuniões. Os deputados somente poderão votar pelo app – ou seja, sem precisar aparecer em Brasília – apenas para pautas do Plenário. O Governo também não tem interesse que as comissões funcionem esta semana. Quer esfriar o escândalo ‘Silvigate’.

Balança

Uma ciumeira na base governista que Lula da Silva terá de resolver em fevereiro, na minirreforma: 14 dos 37 ministros são das regiões Nordeste/Norte. Aliados no Congresso reclamam da pouca representação do Sul e Centro-Oeste. A entrada de Macaé Evaristo no Ministério dos Direitos Humanos no lugar de Silvio Almeida não muda o cenário.

Direitos Humanos

A Comissão de Direitos Humanos cancelou audiência pública proposta pela deputada Érika Kokay (PT-DF), que discutiria “Igualdade étnico-racial”. O evento seria ontem às 10h na Câmara, e não previa a participação de nenhum convidado da pasta então chefiada por Silvio Almeida.

Na cabeça, no peito

Comerciantes têm aproveitado o período eleitoral para faturar um extra com a venda de souvenirs de alguns candidatos. Acontece pelo menos em duas capitais. Em São Paulo, um dos artigos mais ofertados é o boné azul (R$ 60) com a letra M, alusão ao candidato a prefeito de São Paulo pelo PRTB, Pablo Marçal. Em Maceió (AL) virou onda uma camiseta de cor preta estampada com imagens do prefeito JHC (PL), a R$ 30.

ESPLANADEIRA

#ABF: Setor de franquias no Rio cresce 13,2% e fatura mais de R$11 bi no 1º semestre. #Bionexo adquire Tradimus e fortalece digitalização de receita hospitalar. #QuintoAndar: Asa Sul e Sudoeste têm crescimento de 27,1% e 29% nos últimos 12 meses em Brasília. #Kwai lança página sobre alfabetização digital e combate à desinformação. #Lençois Maranhenses entram na lista de Patrimônios Mundiais da UNESCO. #Grupo MoveEdu lança curso de IA para capacitar jovens para o mercado de trabalho.