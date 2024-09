Homem de Bukele

O presidente Nayib Bukele indicou para embaixador de El Salvador no Brasil o seu ministro-conselheiro em Washington, Luis Alberto Bermúdez, a quem o Itamararty já concedeu o agrément. Bermúdez é um diplomata experiente com fortes laços nos EUA, onde se graduou, e chega a Brasília com a missão de melhorar as relações bilaterais, chamuscadas pelo discurso duro de Bukele contra a esquerda latino-americana.

E aí, companheiro?

Gustavo Petro, presidente da Colômbia, deu o cano em Lula da Silva em Nova York. Eles teriam uma audiência na quarta (25) mas o colombiano preferiu se reunir com a diretora-geral do FMI, demonizado pela esquerda.Petro está fugindo de Lula, que afaga Nicolás Maduro, enquanto a Colômbia cobra duramente as atas eleitorais escondidas.

Sinfonia sino-brazuca

Depois de se aproximar do Exército – o Comandante da Força visitou Pequim em julho – a China agora faz um approach com a Marinha que, não por acaso, comanda o ambicioso e cobiçado Programa Nuclear de submarinos. Ontem, na Lapa do Rio de Janeiro, 100 músicos militares dos dois países se apresentaram num concerto sinfônico.

Pé na estrada

O governador Mauro Mendes (MT) assinou a Ordem de Serviço para o asfaltamento de 80 km da MT-119, a binacional Brasil-Bolívia, que vai facilitar a exportação pelo Pacífico por Chile e Peru. O Congresso quer acompanhar. O senador Wellington Fagundes (PL-MT) propôs que as comissões de Relações Exteriores e de Infraestrutura visitem as cidades Vila Bela da Santíssima Trindade (MT) e San Ignácio, na Bolívia.

Let’s talk

O deputado Luiz Philippe Bragança (PL-SP) quer debater, na Comissão de Relações Exteriores, o bloqueio do X no Brasil com representantes da Câmara dos Estados Unidos. Especificamente com Chris Smith, presidente do Subcomitê de Direitos Humanos, e María Elvira Salazar, presidente do Subcomitê do Hemisfério Ocidental.