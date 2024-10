Chama a pedicure

O presidente Lula da Silva precisa urgente de uma pedicure. A Coluna apurou o real motivo do acidente que machucou sua cabeça, que rendeu tantas teses na internet. Ele estava cortando as unhas dos pés, sentado num banquinho no box da suíte do Palácio, quando o banco tombou para um dos lados e houve a queda, na qual bateu a cabeça no chão de mármore. A primeira-dama, dona Janja, que acaba de trocar carpetes e cortinados, já mandou instalar também tapetes antiderrapantes nos banheiros.

Eleiçõesnos EUA

Muita gente tem interesse, mas, até o momento, apenas o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi convidado para acompanhar as eleições presidenciais nos Estados Unidos. O deputado, que deve assumir a Secretaria de Relações Internacionais do PL, é amigo pessoal da família Trump. Nos EUA, Eduardo terá agendas com líderes políticos e empresariais, como foco na aliança hemisférica de direita quearticula.

Vistagrossa

A deputada Erika Kokay (PT-DF), da Comissão de Direitos Humanos da Casa, ignora requerimentos sobre denúncias contra o ex-ministro Silvio Almeida e as ditaduras socialistas de Cuba, Venezuela e Nicarágua. Mas quer que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara discuta o tema “Angola é Aqui”, sobre a influência histórica, cultural e social do país africano na formação do povo brasileiro.

Vai tu, chefe!

Se não houver novo recuo, o assessor especial da Presidência, Celso Amorim, deverá comparecer à Comissão de Relações Exteriores da Câmara na próxima terça-feira (29) para falar sobre suas gestões pré e pós eleições na Venezuela. Sorte do chanceler Mauro Vieira que conseguiu, com assim, que o chefe se explicasse antes dele. Vieira tem agendado viagens seguidas para driblar convites sobre os temas.

Só falta o asfalto

O senador Plínio Valério (PSDB-AM) está gritando alto pelo asfaltamento da BR 319 que corta o Amazonas. Diz ser fundamental para a sobrevivência da Zona Franca de Manaus, para escoamento dos produtos fabricados como opção ao envio aéreo. Escolheu Marina Silva do Meio Ambiente para bater. Ela é totalmente contra. A população quer e precisa do asfalto numa estrada que já existe, conta o parlamentar.

Show do Roxy

Alexandre Accioly e Dody Sirena, os empreendedores do Roxy Dinner Show, acertaram em cheio na nova casa noturna do Rio de Janeiro, e não deixam a desejar em nada a grandes espetáculos de Paris ou na Broadway em Manhattan. O jantar com cardápio excelente e o show estão bem avaliados. E levaram a sério o investimento. Assinaram acarteira de trabalho de quase 60 artistas, pagando bem, para fidelizá-los.