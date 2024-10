Abrindo caminhos

A despeito da parceria informal entre os deputados federais Elmar Nascimento (União-BA) e Antônio Brito (PSD-BA), a fim de angariar uma frente ampla de votos para a eleição de um deles à Presidência da Câmara em fevereiro, quem ganhou campo nesta semana foi o deputado Hugo Motta (PP-PB), apadrinhado pelo atual inquilino da cadeira, Arthur Lira (PP-AL). Motta já tem o apoio do PL e PP e vai oficializar em breve, segundo contam aliados, a entrada do PT e PDT nesta frente – ou boa parte das bancadas. O compromisso de Motta com pautas alinhadas com o Governo, mas vislumbrando uma gestão independente, agradou partidos da esquerda. Embora o presidente Lula da Silva tenha avisado a todos que só vai assistir do outro lado da Praça, os ministros palacianos acompanham com atenção. O consenso nos dois Poderes é que não pode haver mais clima para rompimento e tensão.

Povo desanimado

Ministros do Tribunal Superior Eleitoral estão assustados com a alta abstenção no pleito de domingo nas 15 capitais onde houve 2º turno para prefeito. A média ponderada ficou em 27,7% neste grupo de cidades. E isso é porque o voto é obrigatório. Há o desafio, consenso na Corte, de um chamamento em mídia mais forte para as eleições majoritárias de 2026.

Seguro (até o abate)

Um levantamento produzido pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) mostrou que a procura pelo Seguro Pecuário tem crescido no Brasil. Somente nos sete primeiros meses de 2024, a entidade identificou o aumento de 59,6% na arrecadação do produto, totalizando R$ 77,9 milhões.

Mato na cerca

Um mistério bem perto da Praça dos Três Poderes, a apenas 5km de distância do Senado Federal, o proprietário do local: segue fechado e abandonado o Clube do Servidor, cedido em 2018 para a Casa Alta pela União para criação de um centro cultural do Congresso Nacional

Cidadania na guerra

Brasília recebe dia 6 de novembro, na Unidade Asa Sul da Casa Thomas Jefferson, o seminário “Direitos Humanos de Crianças e Jovens em Situação de Guerra”. Com entrada gratuita e aberto ao público, o evento contará com a presença de representantes da força-tarefa Bring Kids Back UA e convidados especialistas em direitos humanos, direito e relações internacionais, além de diretores de ONGs de diferentes países.

ESPLANADEIRA

#Seguro Habitacional pagou mais de R$ 1,5 bilhão nos 7 primeiros meses. #Energia solar atinge 6,1 gigawatts no Nordeste. #Psicóloga Bárbara Andrade cria Projeto Navegantes para auxiliar imigrantes e refugiados a se adaptarem. #PUC-Rio vai promover a 1ª edição do Corredor Cultural, de 4 a 8 de novembro. #Serasa começa seu maior Feirão Limpa Nome da História #Do Ceará, filme "Greice" será exibido em Los Angeles, na 16ª edição do HBRFF.