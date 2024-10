O calote ajudou

Lula tentará capitalizar com a decisão do BRICS de não aceitar o ingresso de Nicarágua e Venezuela. Brasileiros da comitiva repetem que “graças ao veto de Lula” não entraram. Mas não é bem isso. Rússia e China decidiram não dar palco para Nicolás Maduro, que chegou de surpresa ao evento. Maduro deve bilhões de dólares aos dos países, e constrange Moscou e Pequim. Xi Jinping decidiu cobrar a fatura abertamente.

Peladona do Poder

A mulher que causou um alvoroço ao andar nua dentro do Palácio do Planalto ontem enganou a segurança no prédio que deveria ser o mais seguro do Brasil. Na recepção (onde ficam vários agentes e os pórticos anti-metais), ela pediu para usar o toilet de emergência, e foi autorizada. Saiu de lá peladona e revoltada. Segundo relatos, queria ser atendida pelo presidente Lula da Silva. Na agenda do Barba, não havia nada do tipo.

Coluna Esplanada

Desvendando Xi

O presidente da China, Xi Jinping, que se cerca de sigilo sobre sua vida e seu Governo, ganhou um documentário sobre sua gestão, com análise suas dos avanços econômicos do país nos últimos anos. A minissérie de cinco capítulos, produzida por um grupo de mídia chinês, foi legendada para a língua portuguesa e será lançada amanhã no Youtube. Xi vem a Brasília e ao Rio de Janeiro para o fórum G20 dia 18 de novembro.

Sonho na garagem

O GP de F1 de SP vai homenagear Ayrton Senna, morto há 30 anos. Poucos brasileiros aficionados pela F1 têm o privilégio saudosista do ronco de uma máquina daquelas. São apenas 20 réplicas com motor no Brasil, conta o montador Adhemar Cabral. Uma delas está em Brasília, na garagem do economista Fernando Cavalcanti: uma réplica da McLaren vermelha e branca, com motor Hayabusa, que chega a 300 km/h.

