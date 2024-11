Vem aí a convocação 

A CPI da Manipulação dos Jogos e Apostas Esportivas, a chamada CPI das Bets, vai soltar em breve uma bomba em campo no futebol brasileiro. Os principais senadores da comissão já têm informações suficientes para convidar (ou convocar, se necessário) até jogadores da Seleção Brasileira para depor no Senado. O primeiro, no entanto, vem do Clube de Regatas Flamengo, pelo escândalo revelado ontem. O senador Eduardo Girão (Novo-CE) já preparou requerimento para convidar o atacante Bruno Henrique a depor sobre suposta armação no cartão vermelho que levou na partida Flamengo x Santos, em novembro de 2023, que teria beneficiado familiares e amigos com mais de R$ 100 mil em sites de aposta online. A “convocação” desse time não para nele. Haverá surpresas ruins, garante o senador Jorge Kajuru (PSB-GO), outro que já tem dossiês em mãos. O senador Romário (PL-RJ) é um dos membros que investiga junto.

Vida dura

A Comissão de Agricultura da Câmara realizou audiência pública para tratar da renegociação das dívidas dos produtores rurais gaúchos, afetados pelas enchentes de 2023 e 2024. A ausência de deputados do PT e do senador Paulo Paim foram notadas. Um grupo de produtores rurais saiu da fronteira com o Uruguai, atravessou o Estado todo, cinco Estados e chegou no DF na manhã do evento.

Adeus, Pequim

Responsável pela aprovação de uma Moção de Louvor a Taiwan, cujo Governo doou US$ 200 mil (mais de R$ 1,5 milhão) a entidades do Rio Grande do Sul por conta das enchentes, o deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS) desembarcou em Taipei para receber prêmio concedido pelo Governo local. Para Pequim, esse não pisa mais na China, que não reconhece a independência de Taiwan.

Brasil na Interpol

Após 10 anos à frente da INTERPOL, o secretário-geral, Jürgen Stock, passa o comando para o delegado brasileiro Valdecy Urquiza. A posse acontecerá amanhã, no encerramento da Assembleia Geral. Com um mandato de cinco anos, Valdecy é o 1º representante de um país em desenvolvimento. A nomeação é um marco importante para o Brasil nas relações internacionais no setor policial e de inteligência.

Brasileiro sofre...

Eu, você, seu vizinho, parentes, amigos e milhões de brasileiros já pagarmos R$ 3 trilhões em impostos apenas neste ano. É o que contou o Impostômetro, painel localizado na sede da Associação Comercial de São Paulo, na sexta-feira (1). Esse valor representa o total de impostos, taxas e contribuições pagos pelos contribuintes brasileiros aos governos federal, estadual e municipal.

Lei do Motoboy

O governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, sancionou a lei 10.558/24, dos deputados Dani Monteiro (PSol), Prof. Josemar (PSol) e Élika Takimoto (PT), da ALERJ. Ela prevê penas para crimes de violência física e psicológica contra os motoboys entregadores de aplicativos, e até crimes patrimoniais (depredação de veículos). Todos os dias o Brasil registra casos de brigas de entregadores e moradores.

Correção

Ao contrário do publicado ontem, em que registramos o antigo CEO, o presidente do EDGE Group, que representa indústrias bélicas no Brasil, é o brasileiro Tiago Silva.

ESPLANADEIRA

