Motta vai instalar novo e mais amplo colégio de líderes

Um dos primeiros atos do novo presidente da Câmara, Hugo Motta, que se distinguirá do antecessor, começará a aparecer a partir da na reunião de líderes. Ele vai ampliar o “Colégio de Líderes” e incluir os integrantes da sua Mesa Diretora, além de representantes do baixo clero — que faz questão — e das cinco regiões do país, indicados por suas bancadas. Deseja, assim, uma decisão de pauta semanal mais plural e democrática possível, ouvindo mais gente além dos caciques partidários. Motta quer começar inovando para não parecer que a sombra de Arthur Lira está atrás da poltrona no gabinete.

Bem na fita

Juliano Pasqual, novo secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro – que substituiu Leonardo Lobo após cumprir período acordado com o governo – chegou bem avalizado ao cargo. Tem o apoio do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, e da bancada federal na Câmara. Entra num momento importante para o Estado, que renegocia sua dívida e o direito infraconstitucional em variados temas.

Afinidade ameaçada

Com a eleição de Hugo Motta para a presidência da Câmara, o Itamaraty teme perder cargo privilegiado na Casa. É que, desde Rodrigo Maia, o assessor internacional da Presidência da Câmara é um diplomata afinado com o Governo, indicado para blindar o MRE. O mesmo vale para o Senado, que também conta com um diplomata cedido pelo Itamaraty para cuidar dos interesses da Pasta.

Cidades no vermelho

O Brasil tem 2.633 municípios inscritos na Dívida Ativa com saldo negativo de mais de R$ 40 bilhões, segundo o Boletim das Finanças Municipais, da Confederação Nacional de Municípios. Lideram o ranking cidades do Paraná (R$ 8,1 bilhões), Pará (R$ 5,6 bi), Rio de Janeiro (R$ 4,8 bi), Espírito Santo (R$ 4,3 bi) e Minas Gerais (R$ 2,9 bi). Os Estados com mais prefeituras na lista são: RS, PR, BA, MG e SP.

Alívio aos credores

O Grupo Águia Branca deu o maior lance (R$ 3,02 milhões por mês) e deve levar o leilão do arrendamento das linhas de ônibus da Viação Itapemirim. Desbancou a Expresso União (Grupo Comporta). O arrendamento vai propiciar aos credores da massa falida receita anual superior a R$ 36 milhões. O arrendamento, explorado pela Suzantur (de Mauá-SP), se encerra dia 27, e rendia módicos R$ 200 mil por mês.

Trump & Maduro

A recepção de Nicolás Maduro ao enviado especial de Donald Trump no último dia 31 de janeiro chamou a atenção da diplomacia brasileira. Richard Grenell foi recebido no no Palácio de Miraflores repleto de bandeiras dos EUA e por um Maduro sorridente e simpático. Grenell avisou que vai deportar 400 membros do Trem de Aragua, o “PCC venezuelano”, e a Venezuela devolveu cinco americanos detidos no país.

