Turismo na COP-30

Atividade com forte potencial para contribuir com o tripé da sustentabilidade (econômico, social e ambiental), o turismo terá, na COP-30 em Belém (PA) em novembro, um dia inteiro dedicado ao debate sobre sua atuação frente as mudanças climáticas. A solicitação partiu do ministro e presidente do Conselho Executivo da ONU Turismo, Celso Sabino, que enviou uma carta ao embaixador André Corrêa Lago, presidente da Conferência, solicitando que seja instituído na programação oficial do evento o Dia do Turismo. A iniciativa foi realizada pela 1ª vez em Baku, na COP-29, e teve um importante ganho nas discussões sobre o turismo sustentável e os impactos positivos da atividade para frear as alterações do clima.

Mar adentro

A Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), o equivalente à CIA americana e ao MI6 britânico, publicou nota em sua página web, na quinta (13), sobre a sua participação na maior apreensão de armadilhas de lagosta da história do Brasil. Essa conquista surge enquanto as maiores agências de inteligência do planeta focam no combate ao terrorismo, narcotráfico e conflitos geopolíticos e seus desdobramentos.

Baixa pop

A bancada governista na Câmara trabalha para adiar ao máximo a reinstalação das 30 comissões permanentes. A ideia é criar todo tipo de imbróglio e polêmica para inviabilizar o funcionamento das comissões e, com isso, evitar a chuva de convocações de ministros do presidente Lula da Silva. Há um pouco de tudo, mas o principal é a inflação dos alimentos que derrubou a popularidade do petista à pior de sua História.

Tão perto, tão longe

O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, realizará giro pelo Cone Sul no fim do mês mas não terá nenhuma reunião ou encontro com Lula da Silva. Ele visitará Uruguai, Paraguai e Chile, e até ontem a programação não inclui o Brasil na agenda. No Uruguai, Steinmeier participa da posse do presidente Yamandú Orsi e terá reuniões com Santiago Peña e Gabriel Boric, presidentes do Paraguai e Chile.

Fé na aula...

Depois de o MEC ter excluído o ensino religioso da grade curricular do ensino, a Câmara analisa (em caráter conclusivo, sem precisar de votação em plenário) o PL 4134/24, da deputada Missionária Michele Collins (PP-PE), que permite a realização de ritos religiosos dentro das escolas públicas e privadas do País. As escolas que impedirem o evento de acontecer, serão punidas com advertência e multa de R$ 3 mil.

ESPLANADEIRA

