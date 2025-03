Primeiro teste

O presidente da Câmara, Hugo Motta, segundo caciques da Casa, passou no teste ao afirmar que o Regimento Interno e os acordos serão cumpridos na divisão das Comissões temáticas (distribuição pelo tamanho das bancadas) e no rito geral. Não cedeu às pressões do PT, que não aceita o comando de algumas Comissões em mãos de outros partidos. Todavia parte dos deputados está intrigada com as mudanças que podem ser promovidas no Regimento, em especial a ideia de conceder a líderes poder de decisão sobre suas bancadas e, claro, sobre os cargos comissionados. Na prática, o presidente de uma Comissão terá de agradar o líder e atendê-lo em tudo, para completar o ano de mandato. Outra mudança, essa desejada pela maioria dos parlamentares, diz respeito à tramitação dos projetos que têm de passar por muitas Comissões. A ideia é limitar o número de Comissões na tramitação para votação com celeridade.

Racha no PP

O deputado Evair Melo (PP-ES) vai bater chapa com o ex-líder do Governo Ricardo Barros (PP-PR) pela presidência da Comissão de Agricultura, atendendo a pedido do ex-comandante da Câmara e colega de partido Arthur Lira (AL). O Progressista deverá ficar com a Comissão, mas agora apareceu essa disputa interna na véspera da canetada.

Os “Infiltrados”

A Frente Parlamentar Brasil-Asean (Associação das Nações do Sudeste Asiáticos) – entre eles Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Singapura – lançada na quinta (13), contou com a presença do embaixador da China, que não integra a ASEAN. Zhu Qingqiao apareceu para saber das pretensões do grupo. Fausto Pinatto (PP-SP), presidente do Grupo Brasil-China, também. China não perde tempo em monitoramento.

Gleisi no front

Além de ser um plano B (ou C) de Lula para a sua sucessão em 2026 ou 2030 – como a Dilma 2.0 – como revelamos (seu nome será testado em pesquisas internas) a ministra Gleisi Hoffmann virou um coringa eleitoral no Palácio. Ela avisou ao Barba que pretende disputar o Governo do Paraná. Mas bate de frente com o mesmo projeto de Ênio Verri, o hoje poderoso presidente da Itaipu Binacional, e sua rede de contatos.

2º escalão

Não ocorre apenas mudança no 1º escalão da Esplanada nos planos de Lula da Silva. Os ministérios e autarquias já se movimentam para reforçar sua Comunicação com profissionais de peso. André Balocco assumiu o comando da assessoria da Conab, e Max Monjardim saiu da Previdência para a Ascom do Ministério do Turismo. Ambos conhecidos na praça, com experiência em Brasília e Rio, com 30 anos de estrada, cada.

Tiro no pé

A eleição do novo Secretário-Geral da OEA, o chanceler do Suriname, Albert Ramdin, sem o apoio dos Estados Unidos, pode decretar a morte cerebral da organização. Os EUA bancam 60% do orçamento da OEA e, pela 1ª vez em 70 anos, justamente nessa pragmática Era Trump II, não apoiaram o candidato vencedor. Ramdin foi eleito com apoio do Governo do Brasil, que ajudou a minar o nome do chanceler do Paraguai.

ESPLANADEIRA

#AudioNova lança "Sua Idade Seu Desconto”, com Amaury Lorenzo e Anselmo Vasconcelos. #ABF abre inscrições para o Prêmio ABF Destaque Franchising 2025. #ACSP e Secovi-SP firmam parceria para serviços de mediação e arbitragem. #Clube de Leitura do CCBB Rio recebe na quarta escritora ítalo-somali Igiaba Scego. #Goiânia sedia amanhã “Grande Encontro” no Hub Goiás. #7º ENICS acontece dias 24 e 25 no Expo Center Norte (SP).