Terra de condenados

Nadine com Humala, que está preso no Peru: defesa da ex-primeira-dama alega perseguição política - (crédito: Luka GONZALES/AFP)

Todo o corpo diplomático de Brasília e de vários países está pasmo com a ajuda oficial do Governo brasileiro na fuga de uma condenada por corrupção de outro país. Caiu como uma bomba em embaixadas e na OEA a camaradagem do Governo Lula da Silva III para trazer a Brasília a ex-primeira dama do Peru Nadine Herédia, condenada a 15 anos de cadeia por corrupção, numa clara fuga da cadeia em Lima. Nadine é esposa do ex-presidente Ollanta Humala. Ambos foram condenados por aceitar propina da Odebrecht, em obras no país, segundo denúncias na Justiça local. Desde ontem, telegramas não param de chegar ontem ao Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores na Esplanada. Mal chegou e Nadine já vai receber asilo diplomático, numa clara afronta à Justiça do Peru. Lá, ao contrário daqui, a Justiça manteve a operação similar à Lava Jato, não anulou provas e enquadrou corruptos.

Postal na UTI

Deficitário e sem pagar o plano de saúde Postal desde ano passado, o Correios deixa em apuros milhares de beneficiários que precisam recorrer a pronto-socorro de hospitais privados, estes que deveriam atender pelo plano parceiro. Mas, ao se cadastrarem, os funcionários da estatal são surpreendidos com um pé na bunda, sem Band-Aid.

Coluna Esplanada (foto: @izano_charges)

Encontrão do paletó

Em julho, será realizada a Cúpula do BRICS, no Rio de Janeiro. Mas no mês anterior, de 3 a 5 de junho, o Senado Federal sediará a 11ª edição do Fórum Parlamentar do bloco, que deverá reunir cerca de 150 parlamentares do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esta será a 1ª vez que o Brasil sedia o evento, instituído em 2015.

Vergonha nacional

De janeiro de 2025 até o ontem, o Distrito Federal registrou sete casos de feminicídio, segundo levantado pela Coluna. A maioria das ocorrências foi dentro das casas, com uso de arma branca e motivada por ciúmes. O que chama atenção nos casos é que todas as vítimas eram mães, trazendo um alerta para a brutalidade e as consequências da orfandade. Nesse mesmo período de 2024 foram registrados cinco feminicídios no DF.

Sobre Poderes

Embaixadores de vários países, reunidos na Câmara dos Deputados na quarta (16), não escondiam a incredulidade com a decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes de intimar a Embaixadora da Espanha, para explicar em cinco dias a decisão da Justiça do seu país, de não extraditar um brasileiro que lá reside. O ministro ainda impediu a extradição de um narcotraficante búlgaro, entendido por todos como represália.

Fragrância arábe

O mercado de fragrâncias árabes, em ascensão no Brasil, movimentou mais de R$ 20 milhões em 2024 – 380% a mais comparado ao ano anterior. O segmento representa apenas 1% das fragrâncias internacionais no País, mas tem se destacado entre a “geração Z” (nascidos entre 1995 e 2010). Mais de 61 mil conteúdos com a hashtag #perfumearabe já foram publicados nas redes, segundo a Circana, de data tech.