Ninguém quer saber de aliança política ou conversa com Pablo Marçal em São Paulo. O presidente nacional do PRTB, Leonardo Avalanche, se reuniu com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, para propor uma conversa com o ex-candidato à Prefeitura. Kassab gentilmente desconversou. O PRTB está atrás de um futuro para o boquirroto “coach”.

Climão

Na Embaixada da China, o clima é de consternação com a ingerência da primeira-dama Janja da Silva em Pequim, onde fez comentários sobre supostos erros do TikTok na frente do presidente Xi Jinping. Janja não tem cargo no Governo e falou fora do protocolo. Ela já está no radar dos chineses há tempos. Quando Xi veio ao Brasil para a COP20, o staff presidencial chinês pediu que ela ficasse fora da sala de negociações.

B.O. de Canindé

A pedido do MP, a Justiça do Ceará afastou o vereador Geovani Gonçalves, de Canindé, investigado por suposto envolvimento com tráfico de drogas, fraude em licitações e desvio de dinheiro público, entre outros crimes. Geovani é um dos principais aliados da ex-prefeita Rozário Ximenes, que ganhou notabilidade depois de denunciar ao MP o desvio de dinheiro de emendas parlamentares em 51 cidades do Estado.

Escola Mujica

O prefeito de Maricá (RJ), Washington Quaquá (PT), decidiu nomear o 1º Campus de Educação Pública Transformadora em homenagem a Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, falecido aos 89 anos. O CEPT, no bairro de Itaipuaçu, é a maior escola pública em tempo integral do Brasil e contará com mais 13 unidades na cidade litorânea.

Reforço

Problema crônico do Estado do Rio de Janeiro, a segurança pública tem sido reforçada. O Governo do Rio de Janeiro e a ALERJ autorizaram mais de 20 concursos públicos para a área. Foram realizados ainda 13 concursos com 4.305 vagas e 2.500 nomeados para o Corpo de Bombeiros. Para a Polícia Civil, 3.600 vagas foram abertas. Em 2026, deve haver um novo exame para a PM para 2 mil vagas.

ESPLANADEIRA

#Reitora da Universidade Católica Portuguesa, Isabel Capeloa Gil, ministra hoje aula na PUC-Rio. #Instituto Update : pesquisa aponta que 85% das mulheres apoiam presença feminina na política. #Tom Lima se apresenta no sábado no West Musical. #Itaú Social abre inscrições, até 6/6, para Edital de Letramento Matemático na Pré-escola. #Warner Chappell Music Brasil participa do Rio2C 2025 e reforça relevância no setor musical. #CBIC realiza hoje live sobre o Programa Nacional de Capacitação no Canteiro de Obras. #Instituto TIM promove 9ª edição da Feira de Investimentos do AWC.