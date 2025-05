Ataques e vazamentos

Dados alarmantes no setor financeiro do Brasil que circulam no mercado revelam que ninguém está mais blindado de ter seus dados pessoais e bancários vazados na praça. Um relatório recente aponta que o segmento financeiro – em especial o bancário (tradicional e digital) – foi um dos mais atingidos por ciberataques em 2024, consolidando-se como um dos alvos prioritários para grupos criminosos. De acordo com o Think Ahead Report 2025, da SEK, o setor registrou 1.510 ataques ao longo do ano, aumento de 30% em relação a 2023. Um dado alarmante é que 47% das instituições financeiras relataram incidentes de ransomware (software malicioso) com ameaça de vazamento de dados – modalidade conhecida como exfiltração pura ou Data Exfiltration-Only Extortion, que já representa 65% dos ataques de ransomware globais. Nesse modelo, os criminosos não se preocupam mais em criptografar sistemas, focando apenas no roubo de dados e na chantagem direta contra o pobre do cidadão e contra empresas.

Contra cultura

Os livros das bibliotecas estão sendo roubados! Além de nem procuradas pelo brasileiro, edições raras e clássicas são alvo de ladrões em bibliotecas do Brasil – e o caso chegou a Brasília, cuja Polícia Civil investiga sumiço de obras caras. Há relatos de exemplares anunciados em casas de leilões. O professor Paulo Fernando Melo faz palestra sobre o caso na terça (20), às 19h, no Centro Cultural Victor Alegria, no DF.

A conta vem

Frutas, aço, carne, minério e matérias primas para diversos setores, numa balança comercial que faz os Estados Unidos serem o 2º maior parceiro do Brasil, não foram suficientes para lembrar ao presidente Lula da Silva a importância da relação bilateral, a despeito da rixa política com Donald Trump. Lula tomou lado, e na China desqualificou os EUA sem citar diretamente Trump. A conta sempre chega, e vai para o povo.

Balela elétrica

O presidente da Iberdrola, Ignacio Galán, e o CEO da Neoenergia, Eduardo Capelastegui, fizeram road-show por capitais em 2024 para anunciar R$ 40 bilhões nos Estados onde a companhia atua. Balela elétrica, já era programado desde as concessões. Atualmente, Cidades satélites do DF sofrem apagões esporádicos, e cidades turísticas da Bahia sobrevivem com vaivém de energia nos verões. Só para citar dois casos.

O mió pro Goiás

O deputado Dr. Zacharias Calil (União-GO) apresentou pacote de Projetos de Lei para o seu Goiás. Quer que o Brasil reconheça como patrimônio cultural e imaterial a Folia de Reis de Cidade Ocidental e Novo Gama. E propõe o mesmo para a Moda de Viola Goiana, as quitandas do Mercado Central de Goiânia, o artesanato em palha de milho produzido no município de Aparecida de Goiânia, e as Cavalhadas de Pirenópolis.

Outra Comenda

Diante de um setor que cresce 20% ao ano, e com cada vez mais pets nas casas dos brasileiros, o deputado Vicentinho Júnior (PP-TO) propôs a criação da Medalha São Francisco de Assis e a Medalha Abril Laranja para reconhecer, em âmbito nacional, indivíduos e entidades que se destacam na defesa e promoção dos direitos dos animais.

ESPLANADEIRA

#Finanças Além do Plano abre nova turma, sábado, em Arniqueiras, DF. #Louvre Hotels Group comemora crescimento de 52% na distribuição aos investidores. #Danielle Ayres, diretora de InfoSec do GSI, participa em junho da Conferência do Forte no RJ. #Reginaldo Regino lança dia 2 em SP livro "O primeiro carro importa" (Matrix). #Grupo Tex Cotton investe R$ 8 milhões para lançamento da marca Bimbi. #Banco BV abre inscrições, até 6/6, para 3ª edição do programa de estágio Elas por Elas.