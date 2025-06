Dia do Fora!

O dia 30 de todo mês virou o do Terror para funcionários da Eletrobras. É a data escolhida pela direção para anunciar demissões a rodo, a lista de quem aceitou o Plano de Demissão Voluntária – muito criticado pelos servidores por baixos valores de prêmios e perda de direitos trabalhistas. Ontem, sindicatos protestaram em frente à sede no Rio de Janeiro. Mais funcionários foram demitidos na Chesf há dias, e não apenas os deficientes, como publicamos ontem. A empresa informa que tem contratado mais gente. Para os sindicalistas, são pessoas sem experiência necessária para os cargos.

Todos em casa

Não deve prosperar a iniciativa do deputado Lucas Redecker (PSDB-RS), que consultou a ONU sobre possível descumprimento pelo Brasil da Convenção Universal dos Direitos Humanos, pelo asilo a Nadine Heredia, a ex-primeira dama do Peru que fugiu para cá, condenada por corrupção no país vizinho. É que caberá ao Secretário-Geral da ONU, Antonio Guterres, emitir um parecer. Ele é aliado de Lula da Silva.

Sozinho na vitrine

Com 53 anos de Itamaraty, Mauro Vieira se manteve frio durante as 6h32 que durou a audiência pública da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, na última quarta (28). Também não se incomodou com os pedidos de demissão e deixou claro que não se incomoda com Celso Amorim mandando no MRE. Por outro lado, chamou a atenção o abandono do ministro. Deputados governistas combativos não apareceram.

Dança das cadeiras

Orlando Leite Ribeiro, ex-secretário de Relações Internacionais da então ministra da Agricultura, Tereza Cristina, deixará o cargo de embaixador na Espanha para chefiar a Embaixada do Brasil na República Tcheca. Ele tentou se segurar no cargo, mas pesou contra o fato de ter sido indicado no Governo Bolsonaro. Para Madri, uma das Embaixadas mais cobiçadas, foi indicado o ex-chanceler Luiz Alberto Figueiredo.

Acorda, Anvisa!

Uma adolescente de 15 anos morreu dia 28, em Brasília, por complicações pelo uso de cigarro eletrônico. A Anvisa trava o debate junto às fabricantes, e o Brasil está no atraso sobre o assunto. Os produtos piratas negociados no País têm dezenas de substâncias cancerígenas que o vape regulado não leva. Fumar o pirata hoje é quase como fumar uma pedra de crack – com a diferença de que o resultado é mais lento.

Por enquanto...

A cisma do presidente Donald Trump com a Harvard University por causa do grande número de estudantes chineses não é de hoje. Anos atrás, a então embaixadora da China visitou o presidente da Uni, e ele se vangloriou de receber centenas de estudantes do país asiático ao citar que Harvard está na vanguarda do ensino. Ela o cortou, ríspida: “Por enquanto...”. Um brasileiro presenciou a cena e contou à Coluna.



