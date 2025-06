Cidadania na Justiça

O Tribunal Constitucional da Itália, o equivalente ao STF do Brasil, analisou em plenário ontem se o princípio do “direito de sangue” na obtenção da cidadania está de acordo com a Constituição Italiana. A nova lei, aprovada há semanas no Governo de Giorgia Meloni, é considerada necessária por muitos no país europeu, para frear a entrada de estrangeiros descendentes de qualquer grau de italianos, ao passo que apontada inconstitucional por outros, como alguns juristas. Até a noite de ontem a decisão da Corte não fora divulgada. Se o Tribunal confirmar a validade do modelo anterior, as novas restrições poderão ser contestadas judicialmente. Caso confirme a nova lei, vai restringir o acesso ao benefício a filhos e netos de italianos. No Brasil, centenas de milhares de processos para cidadania italiana estão à espera da decisão da Corte ou de flexibilização da nova lei pelo Parlamento em Roma.

Bom senso na Blitz

Governador em exercício do Rio, Rodrigo Bacellar (União) enviou à Mesa da ALERJ o PL do Estatuto das Blitzes, para organizar as operações de trânsito, evitando que motoboys e vendedores de quentinhas, por exemplo, sejam prejudicados nas ações. Em muitas situações eles têm veículos apreendidos e ficam sem as mercadorias. A proposta é dos deputados Alan Lopes (PL), Filippe Poubel (PL) e Rodrigo Amorim (União).

É meu amigo

O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ex-presidente do Congresso e nome do presidente Lula da Silva ao Governo de Minas, teria enviado recado para a cúpula do Progressistas e ao presidente da Câmara, Hugo Motta: enfatizou que Tarso Duarte de Tassis, Vice-Presidente de Negócios de Atacado da Caixa, é seu amigo pessoal.

Vista grossa

Na Cúpula do G7, no Canadá, Lula da Silva não foi grosseiro apenas com os líderes do grupo – o Brasil não é parte do G7 e o presidente lá chegou afirmando que o grupo não deveria existir. Lula foi deselegante, segundo testemunhas, também com o embaixador do Brasil, Carlos França, ignorado desde a sua aterrissagem. França foi ministro das Relações Exteriores nos dois últimos anos do mandato do inimigo Jair Bolsonaro.

Pegou mal

Na semana passada, em Washington DC, o chanceler de fato Celso Amorim foi desmoralizado por Dan Baer, ex-embaixador dos EUA na Organização para Segurança e Cooperação da Europa, ao comparar a pena de morte nos EUA com a repressão às mulheres no Irã. Amorim tentou relativizar as violações de direitos humanos cometidas pelo regime iraniano, onde meninas são obrigadas a usar hijab.

Coluna Esplanada (foto: @izano_charges)

Frutas de milhões

O Brasil exportou para a Europa e a Ásia 486 T de frutas nos primeiros cinco meses de 2025, alta de 24% comparada ao mesmo período do ano anterior, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O faturamento foi de U$S 548,7 milhões, 12,3% superior em relação ao mesmo período de 2024.

ESPLANADEIRA

