Governo x Receita

O ex-secretário da Receita Federal Julio Cesar Vieira Gomes criticou à Coluna as iniciativas do Governo de tentar aumentar tributos para fechar as contas públicas e apontou que os auditores fiscais já sugeriram caminhos alternativos para alavancar a arrecadação, como aumentar o combate a fraudes. A categoria, responsável por encher os cofres do Tesouro e quase 70% da arrecadação nacional, entrou em greve por reajuste salarial, mas a demanda não foi atendida e, após ação apresentada pelo Governo, o Judiciário declarou a greve ilegal. “Ao mesmo tempo que busca a qualquer custo aumentar tributos, o Governo desprestigia os servidores do órgão responsável pela arrecadação. Além dessa evidente contradição, desconsidera que o acordo para o bônus de produtividade em 2016 substituiu parte do reajuste geral concedido para todas as categorias. Ou seja, não justifica deixar de conceder o atual reajuste por ter implementado o bônus”, afirma Gomes.

Jatogate

Vários deputados de oposição afirmam que “a turbina vai esquentar” para a FAB e seu Comandante. A decisão de Marcelo Kanitz de impor cinco anos de sigilo à operação de resgate da ex-primeira-dama do Peru, condenada por corrupção, promete azedar ainda mais a relação com os militares. Os custos teriam chegado a R$ 320 mil com a operação ordenada pelo presidente Lula da Silva. A FAB mal tem dinheiro para manter os jatos.

Briga de servidores

Os servidores da ABIN reagiram indignados à nota da Associação Nacional dos Delegados de PF, contrários à pressão pela demissão do Diretor-Geral da agência, o delegado Luiz Fernando Côrrea, indiciado pela própria Polícia, junto com outros nomes da PF no caso “ABIN Paralela”. Os oficiais de Inteligência concursados lembram que o imbróglio no órgão começou na gestão do delegado Alexandre Ramagem.

Menos filhos

A Taxa de Fecundidade Total caiu para 1,55 filho por mulher no Brasil em 2022, segundo dados do IBGE. Na década de 60, a média era de 6,28 filhos por mulher. É possível notar um deslocamento da principal faixa de fecundidade, que em 2010 estava entre 20 e 24 anos, e em 2022 passou para 25 a 29 anos - representando 24,4% do total. Veja mais detalhes no site da Coluna.

Cadeia cidadã

A Cadeia Pública de Toledo (PR) desenvolve ações por dignidade e reintegração para 54 mulheres trans e quatro homens gays presos na unidade. São oferecidos 30 projetos de formação social, com diretrizes do CNJ, e foco na inclusão LGBTQIAPN+. Algumas trans já trabalham em empresas ou na prefeitura. Na educação, participam de projetos de leitura, artesanato e atividades espirituais, fortalecendo cidadania e bem-estar.

IA na UnB

O mercado de inteligência artificial chegou chamando a atenção do corpo docente no Brasil. A Universidade de Brasília (UnB) vai implementar o bacharelado em Inteligência Artificial, a partir de 2026. Ainda não há previsão para contratação de professores, mas uma comissão de planejamento está desenvolvendo propostas pedagógicas para o curso.

ESPLANADEIRA

#Fluency Academy promove The Real Influencers, online e gratuito, de amanhã a quinta. #VENDE-C e Joel Jota comemoram sucesso do evento “Liderança de Alta Performance, em SP. #Sesc Goiás promove, sexta e sábado, evento literário “Vozes Femininas”. #Coelho da Fonseca e Belas Artes lançam pós-graduação para mercado imobiliário de alto padrão, 100% online. #Adilson de Oliveira lança livro "O cosmos ao seu alcance", amanhã, em SP. #OGGI Sorvetes lança modelo de negócio: o Açaí da OGGI.