Tiro no pé

Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pode voltar a fritar hambúrguer nos Estados Unidos. É o que comentam opositores e, à meia-boca, até alguns aliados, depois dessa desastrosa campanha pessoal dele em tentar convencer o aliado Donald Trump a defender o pai, o réu Jair Bolsonaro, no inquérito por tentativa de golpe de Estado que tramita no STF. Deputado federal licenciado, Eduardo já avisou ao PL que não pretende voltar ao Brasil, ciente de que um mandado de prisão para ele é iminente – na visão de expoentes do PL, por tentativa de prejudicar as investigações nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. O cenário jogou o PSD como protagonista nas articulações para 2026. O presidente da legenda, Gilberto Kassab, já articula lançar o governador Tarcísio de Freitas, hoje no Republicanos, candidato a presidente pelo PSD, com Ciro Nogueira (PP-PI) de vice e o próprio Kassab disputaria o Governo de São Paulo. Nesse xadrez eleitoral, Ratinho Junior disputaria o Senado pelo Paraná, e pode surgir a coalizão nacional PSD-PP-União-Republicanos. A conferir.

Polarização tarifária

O tarifaço, longe de mobilizar o Congresso Nacional para ações concretas que possam reverter a decisão, tem estimulado os políticos para a autopromoção. Enquanto os governistas usam o ufanismo pela soberania nacional na tentativa de melhorar a popularidade de Lula da Silva, a oposição quer a anistia em troca de um freio em Trump, como se a Lei e o STF necessitassem da decisão do americano.

Cadê o urânio?

São tantos problemas, denúncias, crises, escândalos na fila da dramaticidade brasileira, que as autoridades se “esquecem” do sumiço de urânio na INB. Filipe Barros (PL-PR) aprovou na Comissão de Relações Exteriores da Câmara audiência para discutir o caso, e agora os deputados Cabo Gilberto (PL-PB), Delegado Caveira (PL-PA) e Delegado Ramagem (PL-RJ), querem convocar o ministro da Defesa, para tratar do assunto.

No alambrado

A investigação da Polícia Civil contra o presidente afastado do Corinthians Augusto Melo por supostas ilegalidades no contrato com a Vai de Bet teria violado direitos fundamentais da torcida e comprometido o administrativo do clube. A conclusão é do professor da UFRJ Willis Santiago Guerra Filho, em parecer anexado pelos advogados Sayeg na petição em que defendem a rejeição da denúncia apresentada pelo MP.

A guerra do trânsito

O problema não são as armas, e sim quem puxa o gatilho. O desarmamento é inevitável num País onde imbecis carregam armas. Nos últimos 30 dias, crianças de um ano e 11 meses e 10 anos morreram por disparos em brigas de trânsito. L.F.O. faleceu ontem, após lutar pela vida por um mês, atingida por policial penal em Porto Firme (MG). Em Areia Branca (SE), a bebê L.S.S.M. foi alvo dia 24 de junho de disparo de homem sem CNH e sem porte.

Gafe?

Os ministros da Justiça e Comunicações de nove países latino-americanos ficaram reunidos nos últimos dois dias (15 e 16) em Montevidéu para o encontro “Justiça e Telecomunicações: juntos no desafio da inovação”. Apesar de a bandeira do Brasil aparecer no banner promocional, ninguém do País confirmou presença no evento, organizado pelo Governo uruguaio, segundo testemunhas locais.