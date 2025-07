Reféns do crime 

Há dias a Coluna citou que a Bahia, com casos em balneários turísticas, virou refém do crime - (crédito: Pixabay/Reprodução)

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que leva em consideração dados de 2024 das Secretarias de Segurança, traz uma triste realidade para três Estados do Nordeste que tanto comemoram avanços sociais, mas escondem suas tragédias locais do restante do País. As 10 cidades mais violentas do País – e, pior, com disputa de facções – estão na Bahia, Ceará e Pernambuco. São cinco municípios baianos, três cearenses (inclusive o 1º lugar) e dois pernambucanos. Os Estados – Bahia (PT), Ceará (PDT/PT) e Pernambuco (PSB) – são governados há mais de 20 anos pelos partidos que focam o assistencialismo social, e onde a Polícia, tradicionalmente mal paga e insatisfeita, não lida bem com as administrações – o que piora o cenário de combate ao crime. Há dias a Coluna citou que a Bahia, com casos em balneários turísticas, virou refém do crime. Eis as cidades que lideram o ranking da violência nacional: Maranguape (CE), Jequié (BA), Juazeiro (BA), Camaçari (BA), Cabo de Santo Agostinho (PE), São Lourenço da Mata (PE), Simões Filho (BA), Caucaia (CE), Maracanaú (CE) e Feira de Santana (BA).

Circuito Liz Arden

O chanceler Mauro Vieira gosta mesmo é de agenda internacional, para não dizer um bom passeio. Em plena crise comercial com os Estados Unidos, andou viajando nas últimas semanas para a Croácia (no verão europeu com aquelas belas praias do país) e depois esticou para a Irlanda, onde ficou até semana passada. Tudo isso de agenda a trabalho, claro. Porém sequer cogitou adiar as viagens para ajudar o empresariado.

Vaivém

O embaixador Fernando Meirelles, diretor do Departamento de Política Comercial do Itamaraty, foi aceito por Seul para ser o novo embaixador do Brasil na Coreia do Sul. A sabatina deve ser em agosto. Já o atual embaixador do Brasil no Azerbaijão, Manuel Adalberto da Cruz, trocará a Ásia Central pelo Caribe. Ele recebeu o agrément do governo da Jamaica.

Tour seguro

O ministro Celso Sabino cumpriu promessa anunciada no LIDE Brasília há dois meses. O Ministério do Turismo e a Polícia Federal assinaram Acordo de Cooperação Técnica para intercâmbio de dados estratégicos entre os órgãos, a fim de proteger os turistas e combater crimes. A interface envolverá a LGPD e LAI. Em 2024, segundo a PF, foram registrados 25 milhões de entradas e saídas em aeroportos do Brasil.

ESG em Expansão

O comércio varejista, dos maiores empregadores do Brasil, avança na temática ESG (Meio ambiente, social e governança). A 3ª edição do Anuário Integridade ESG da FGV mostra que empresas desse segmento têm evoluído no ranking. Entre os 15 setores de maior destaque, o varejo passou da 9ª posição em 2024 para a 6ª, em 2025.

Brasil solidário

O Brasil doou 600 mil doses de vacina contra o sarampo para a Bolívia, segundo informações do Fundo Rotatório da Organização Pan-Americana da Saúde. O Governo Boliviano dará início à 2ª fase de vacinação, destinada a crianças de 1 a 14 anos. A última atualização epidemiológica da doença, divulgada pelo OPAS dia 1º de julho, aponta que 13 óbitos foram registrados na região das Américas recentemente.

ESPLANADEIRA

#Instituto Caramelo lança campanha contra monopólio pet e alerta sobre abandono de animais. #Dona Onete participa do VI Seminário Sesc Etnicidades, Sesc Ver-o-Peso, amanhã em Belém (PA). #Costão do Santinho e OnilX promovem Clínica de Tênis em Florianópolis, amanhã e domingo. #Liga Ventures aponta que retailtechs captaram R$ 1,5 bi em 2024. #Hospital Brasília, Rede Américas, inaugura UTI para pacientes cirúrgicos e oncológico-cirúrgicos. #Reserva Cultural apresenta "3ª Mostra Cinema, Mineração e Meio Ambiente” até domingo em SP.