Todos querem a INB

O Palácio do Planalto destituiu o Centrão do comando do setor nuclear, e a dança das cadeiras mexe com dezenas de cargos importantes em pelo menos três empresas após os ministros palacianos verificarem “infidelidade” do Solidariedade e Progressistas – partidos que controlam a estatal. Mas agora coloca o setor nas mãos de legendas da base. A principal delas, a Indústrias Nucleares do Brasil (INB) – que cuida da extração e utilização do urânio nas usinas de Angra – vai ficar com o PSD do Rio. O PT do Estado herda a Nuclep e a Eletronuclear ficará com o PDT carioca. Filho do prefeito de Santa Quitéria (onde há minas), Tomás Antônio Pessoa entra na Diretoria de Recursos Minerais da INB avalizado pelo MDB. Na Diretoria de Finanças, assume Itamar de Almeida, que teve passagem pela estatal em 2003. Já para a diretoria de Combustível Nuclear, o Planalto avalizou o nome de Alexandre Gromann, servidor do Conselho Nacional de Energia Elétrica. Todos por apadrinhamento político.

Viva São João

O presidente da Câmara, Hugo Motta, fez uma lotação aérea para prestigiar aliados num jatinho da FAB dias 14 e 15 de junho, conforme registros da Força. No mesmo dia (14) ele usou o avião de manhã e à tarde para fazer o trecho Brasília-Petrolina-Salvador-Brasília (de novo)-Salvador-Petrolina-Campina Grande – de onde decolou de volta para a capital federal no dia 15. Nos últimos três voos, carregou entre 10 e 12 caroneiros.

Voa, Davi, voa

O campeão de voos entre os presidentes das Casas é o senador Davi Alcolumbre. A Coluna descobriu no site da FAB que, desde abril, até esta semana, foram 16 fins de semana (quinta a domingo) que ele solicitou avião da Força Aérea para viagens alegando segurança, como prerrogativa do cargo. A maioria delas decolando quinta ou sexta-feira de Brasília para Macapá, seu reduto eleitoral, e levando uma penca de gente.

Urubu de sobra

O urubu-de-cabeça-preta lidera o ranking das espécies que mais registram colisões com aeronaves no Brasil entre 2011 e 2014, segundo o Guia de Espécies para Gerenciamento do Risco de Fauna. Foram 617 colisões, sendo 280 com danos, em 120 aeródromos. Na maioria dos casos, o que aproxima as aves das pistas são lixo e abatedouros.

Manhã amarga

O tarifaço do presidente americano Donald Trump sobre as importações brasileiras pode deixar a refeição fora de casa até 10% mais cara, a médio e longo prazos, aponta estimativa da Federação dos Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo. Para a entidade, a taxação pode exercer pressão no mercado interno.

Razões

Muita gente se pergunta como Donald Trump conseguiu voltar ao Poder. Para boa parte dos americanos, o que importa é a supremacia e a economia acima de tudo e de todos. Trump é o seu melhor representante: ele entrega. Por isso voltou. Numa comparação metafórica, é aquele CEO que chega na empresa de 10 mil funcionários, corta muito custo e empregos, e diz: não precisem gostar de mim, mas vou trabalhar por vocês.

ESPLANADEIRA

#Otavio Leite lança “Tax Free: Efeitos no consumo, na atratividade turística e no desenvolvimento econômico de um destino” (Ed. Senac) dia 12/9, no Clube dos Marimbás (RJ). #Startup Vurdere é finalista do RocketGen, no Forum E-commerce Brasil 2025. #AGU e Instituto Global ESG promovem hoje Simpósio de Instrumentos Fiscais para a Sustentabilidade, em Brasília. #Eduardo Borges fala sobre mercado de shoppings, podcast Portas Abertas. #Projeto Finanças Além do Plano leva educação financeira a pessoas no DF. #Micra, menor marcapasso do mundo, é utilizado pelo SUS em SP.