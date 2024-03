Léo Ferreira lança "Me Faz Tremer" feat com MK NO BEAT*

leo ferreira (foto: leo ferreira)

_Sucesso durante o Carnaval, música conquistou grandes influenciadores, como Viih Tube, Deborah Albuquerque e Rodrigo Mila_

Em uma nova empreitada na carreira, Léo está em uma crescente meteórica, com a agenda de shows lotada, em seu estado, e o início de agendamento para outras cidades brasileiras. A recente parceria com a produtora paulistana, Tratto Entretenimento, trouxe o lançamento da faixa "Me Faz Tremer", feat. com MK NO BEAT, produtor dos hits, "Lovezinho" (Kevinho, Tainá Costa e Treyce), "Safada" (Naldo Benny e Manoel Gomes), "Baile Da Colômbia Brega Funk" (Mc Ysa).

Com apresentação ao público via as plataformas digitais, no início do Carnaval, a música conquistou milhares de pessoas, inclusive, a influenciadores de destaque, como Viih Tube (Ex-BBB), Deborah Albuquerque (Ex-A Fazenda) e Rodrigo Mila (Ex-Power Couple), que viralizaram o sucesso musical em suas redes sociais.

"Estou muito feliz com o resultado dessa parceria. O público está com a música na ponta da língua e saber que grandes influenciadores estão curtindo o trabalho é muito gratificante", comenta o cantor. "Fazer essa faixa junto com o MK NO BEAT foi uma das melhores experiências de minha trajetória dentro da música. Algo inovador dentro da minha área, pois temos que estar preparados para as parcerias com artistas de outros estilos musicais", completa Léo Ferreira.

Com agenda de shows lotada em seu estado de origem, o cantor começa a programação para uma turnê que envolve outros estados do Sul e as regiões Sudeste e Centro-Oeste, com destaque para as cidades de Goiânia, Belo Horizonte e São Paulo.

Para conferir o hit "ME FAZ TREMER", acesse nas plataformas digitais: https://onerpm.link/mefaztremer