Pai de Viih Tube passará por transplante de córnea em Sorocaba (SP)*

_Empresário Fabiano Moraes fará importante procedimento e antecipa que acompanhará festa de um ano da neta Lua com bastante cautela



Fabiano Moraes, pai da influenciadora Viih Tube será submetido, nesta quarta-feira (3), no Hospital BOS (Banco de Olhos de Sorocaba), Hospital referência na América Latina em casos de Ceratocone ,a cirurgia ocular de uma Ceratocone (Transplante de Córnea), doença que atinge as córneas e pode levar à cegueira. Sob os cuidados do médico oftalmologista Dr. Rodrigo Pavanelli, o empresário e publicitário tratará de uma enfermidade que sofre há 14 anos, sendo o procedimento que já foi realizado em seu olho esquerdo, agora será feito do lado direito.

De acordo com Moraes, uma das preocupações referentes ao avanço do ceratocone está em um possível rompimento das córneas, podendo acarretar transtornos maiores à saúde dos olhos.

"Após tratamento e acompanhamento médico de mais de dois anos, agora passarei pela cirurgia e como já feito do lado esquerdo, a cura da enfermidade. Lógico que ficamos preocupados quando observamos que as visão fica turva, escurece e, por vezes, não é possível enxergar nada", explicou Morais. "Estou sob cuidados médicos, de um dos principais especialistas do país. O Dr. Rodrigo Pavanelli me acompanhou ao longo desse período e sei quanto é expert em cirurgias do tipo", completa.

Após o procedimento, o paciente passará pelo período de recuperação que requer dois meses de repouso absoluto, quatro meses para retirada dos pontos e, cerca de seis meses para medicação. "As pessoas precisam colocar a visita ao oftalmo em suas listas de check up anual, pois a saúde dos olhos também é essencial e acompanhamento profissional se faz necessário", orientou Fabiano Moraes.

Em sua primeira semana de repouso, Moraes terá na agenda o aniversário de um ano de sua neta Lua, filha de Viih Tube e Eliéser. A festança que será realizada em um sofisticado resort do interior paulista, começará no dia 9 de abril com duração de 72 horas. "Tudo será com cautela, pois não posso perder esse importante momento da vida de minha neta", finaliza.