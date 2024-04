05 curiosidades sobre o tratamento de estrias de Ary Mirelle, esposa de João Gomes

ary (foto: ary)





Desde a chegada de Jorge, filho de Ary Mirelle e do cantor João Gomes, a influenciadora vem compartilhando com o público detalhes sobre a mudança sem corpo. Além do aumento do peso, o mais comum entre todas as mulheres durante a gestação, um aspecto que marcou muito a esposa de João Gomes, foi o aparecimento das estrias.

Ontem (24), a influenciadora compartilhou em suas redes sociais, sua ida até a profissional Barbara Aguiar, que possuí um método que promete eliminar de 70% a 100% das estrias. Ary deu início ao tratamento ontem e mostrou como ficou seu corpo após sua primeira sessão com a profissional." Após a sessão fica assim e começa o processo de cicatrização… quero acompanhem desde o início comigo," disparou Ary.

Além de Ary, diversas celebridades se submeteram ao método da especialista em estrias Barbara Aguiar, como: Nicole Bahls, Gretchen, Mirella e Marielly, Cela, Mileide Mihaile, Babi Muniz, entre outros.

*05 curiosidades sobre o tratamento de estrias de Ary Meirelle*

- Todas as pessoas que possuem qualquer tipo de estria, seja ela a coloração, pode se submeter ao método da Barbara Aguiar;



- Lactantes podem fazer o tratamento, desde que não seja aplicado nada ao redor dos seios para não haver a possibilidade de contado de produtos;



- É um tratamento indolor que pode variar a quantidade de sessões conforme o estado do local e pode oscilar entre 2 a 5 sessões;



- O valor de cada sessão sai a R$7.500,00



- Durante o processo de recuperação é necessário evitar exposição ao sol para não haver intervenções no processo de cicatrização do local tratado.