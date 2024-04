Dhully Zanela fala sobre racismo e dificuldade em se aceitar: "Não pegava sol porque não queria escurecer mais minha pele

zanela 4 (foto: zanela 4) A influencer conta que, por conta de suas vivências e relações diante do racismo, quando era mais nova, tinha dificuldade em se aceitar e isso impactava diretamente sua autoestima. “Eu não pegava sol porque não queria escurecer mais minha pele, por cona do racismo que está enraizado. A gente nasce com a ideia de que a nossa cor é errada e isso me afetava muito desde pequena”, afirmou.

Segundo Dhully, desde quando começou a criar conteúdo na internet enfrentou muito racismo e comentários criminosos, o que fez com que esses sentimentos se intensificassem ainda mais. “Quando eu postava algum conteúdo, as pessoas comentavam: ‘você é muito preta’, ‘você tá parecendo tição’, entre outras coisas ainda mais pesadas. Infelizmente, é muito dificil não se abalar com isso, ainda mais por ser algo que sempre me afetou demais”, contou.

No entanto, aos poucos, foi lutando contra o preconceito e também passou a entender a força que tinha para influenciar positivamente as meninas que a acompanhavam: “Quando passei a dividir essas situações com minhas seguidores, entendi a importância da representatividade preta nas redes sociais. Comecei a mostrar para elas que quando estava pretinha ficava ainda mais linda, para que elas se amassem”.

Foi ao compartilhar abertamente essas vivências que Dhully também percebeu o quanto poderia fazer a diferença na vida e na autoestima de outras meninas, que infelizmente, também já foram impactadas diretamente pelo racismo. “Teve um dia que encontrei uma seguidora que chorou muito me contando que já tinha passado pela mesma situação que eu. Ela me disse que também não pegava sol para não escurecer a pele, mas minhas falas viraram uma chavinha e através disso entendeu que era linda, que quanto mais bronzeada, mais realçava a sua cor”, afirmou.

A influenciadora lamenta que ainda hoje não tenha tanta representatividade no meio digital, principalmente no nicho da beleza. "São poucas influenciadoras pretas no nicho da maquiagem que estão em destaque na internet. Por isso, entendo o quanto é importante incentivar as meninas para que elas se sintam seguras. Eu amo inspirar elas, sinto que fui escolhida para isso e tenho certeza que o meu propósito aqui na terra é poder aumentar a autoestima, fazer o que eu posso para ajudar e ver cada vez mais meninas pretas amando seus traços e suas naturalidades", declarou.