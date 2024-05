Marlene Mattos reúne amigos para celebrar aniversário no Japan Tower

Lilian Gonçalves, a Rainha da Noite Paulistana brindou com a amiga que escolheu um de seus espaços para importante momento

A aclamada diretora de TV, Marlene Mattos reuniu na madrugada do último domingo amigos e familiares, no restaurante Japan Tower, na Santa Cecília, para celebrar seu aniversário. Com presença na lista dos principais nomes que escreveram a história da televisão brasileira, Marlene que durante anos trabalhou ao lado de Xuxa, atualmente, assina a direção geral do programa “Geraldo do Povo”, apresentado por Geraldo Luis, na Rede TV!

“Depois de me separar da Xuxa eu falei que não queria mais trabalhar na televisão. Eu fiz alguns projetos para as pessoas, mas eu falei ‘eu não quero mais viver essa coisa de televisão’”, iniciou a diretora, que logo em seguida prosseguiu: “Hoje, eu faço 74 anos e eu posso dizer para vocês que, você já escutou muita coisa a meu respeito, eu sou uma pessoa boa, eu só não sou anjo, não sou anjo mesmo. Tudo o que vocês já ouviram de mim, em parte eu fiz e não me arrependo, eu sou assim!”, disse Marlene durante seu discurso em vídeo, divulgado por Geraldo Luis em suas redes sociais.

No vídeo, a diretora ainda contou que depois de anos, voltou a trabalhar na TV, devido a um pedido do amigo, o apresentador Geraldo Luis, que a convidou para dirigir seu programa na RedeTV!. “E eu pensei que eu nunca mais voltasse a fazer televisão, dirigir programa, mas um dia eu vi uma pessoa que ela foi, há muito tempo, me procurar e a gente conversou e a gente ficou amigos, mesmo morando distante. E no ano passado, em dezembro, essa pessoa me ligou e disse pra mim: ‘Você me disse um dia que estaria onde seus amigos precisassem, isso vale?’.Eu falei: ‘Vale!’. E ele disse: ‘Eu preciso de você, porque eu vou fazer um programa na Rede TV! aos domingos e eu preciso de uma diretora e eu queria que fosse você! Se isso vale, eu quero que a resposta seja sim’”, revelou Mattos.

“Muito disso que hoje está acontecendo aqui, de eu estar junto com amigos novos e poder rever amigos como o Pedro, que tem mais de 30 anos que a gente se conhece, a Carol que eu conheci trabalhando para ela e nós viramos amigas, eu tenho a Denise, que ficou na minha casa com 16 anos, que eu pedi pra família dela para ela morar lá em casa… E eu tenho que agradecer isso, hoje, a uma pessoa, que é o Geraldo! Uma amizade me trouxe de volta para fazer televisão e hoje eu tenho uma equipe, fazendo esse programa, que eu gosto muito, e eu devo isso ao Geraldo. Eu só voltei a fazer televisão por causa do Geraldo!”, finalizou Marlene.

“Uma grande taurina. Aliás, somos taurinas e vejo que tive com a Marlene um encontro de almas. Uma pessoa guerreira e muito profissionalismo. Merece todas as conquistas alcançadas. Para mim foi uma honra recebe-la em um de meus espaços para essa importante comemoração com os amigos”, celebrou a empresária Lilian Gonçalve