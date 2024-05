Tília fala sobre 'Foi no Bailão', novo single com MC Danny e Br da Tijuca

tilia3 (foto: tilia3) Tília lança álbum de estreia '2003' nesta quinta-feira (10/5) e videoclipe de 'Roubando a Cena' no Youtube (foto: Felipe Braga/Divulgação)



A cantora Tília lançou seu mais novo single em parceria com MC Danny e Br da Tijuca. Inspirada em “Don't You Worry Child”, grande hit mundial de Swedish House Mafia, a faixa intitulada “Foi no Bailão”, já está disponível em todas as plataformas digitais.

Tília, que vem trazendo diversos lançamentos voltados ao funk desde seu último álbum ‘Garota Nota 100’, agora inova com uma nova vertente, a do Brega Funk. "Eu sempre gostei de misturar e trazer outros estilos musicais para minha carreira. O brega é um ritmo que está super em alta, que eu curto demais e surgiu a ideia de fazer essa versão. Desde o início, eu pensei na Dani que é uma pessoa que admiro muito e que tem uma voz incrível. Foi muito legal poder contar com ela pra lançar essa faixa", afirma.

Toda a produção da faixa foi feita por Br da Tijuca, que já tem trabalhos importantes em sua trajetória. Segundo Tília, a presença do produtor foi essencial para que chegassem nesse resultado. "O BR é um nome muito importante para cena. Desde o início, pensei que ele poderia somar demais com essa faixa e realmente foi surpreendente. Conseguimos chegar em um single que representa muito minha liberdade e meu estilo, assim como representa a Danny. Agradeço muito os dois por essa colaboração", diz.

Tendo realizado diversas ações com os fãs e acompanhando a repercussão da faixa nas redes sociais, a cantora celebra a recepção positiva que ela tem tido com o público. "Foi no Bailão era uma grande aposta e eu não poderia estar mais feliz com o resultado. A galera tem abraçado muito, feito vídeos usando a faixa e está sendo muito especial acompanhar. Espero que ela chegue no máximo de pessoas possíveis", declara.