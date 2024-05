Carol Borba fala sobre pressão estética na maternidade: "Sou treinadora e me cobram para estar em forma

A treinadora Carol Borba, mesmo com anos de prática de atividades físicas, afirma sofrer uma pressão na internet para voltar ao corpo “ideal” após a maternidade. Eu já recebi inúmeras mensagens perguntando quando retornaria aos treinos, já que tive que parar por um longo período devido à gravidez de risco. “Às vezes me dá vontade de não responder, mas tento sempre ser o mais educada possível”, conta. Carol acha estranho o fato das pessoas se preocuparem tanto com o corpo das mulheres após a gestação e por isso se deu conta do que as suas alunas tanto comentaram com ela por muitos anos.





Falando sobre uma rotina saudável e ensinando diferentes treinos, a influenciadora acumula cerca de 10 milhões de seguidores nas redes sociais, entre YouTube, Instagram e TikTok. Mãe de primeira viagem, ela aproveitou o “Dia das Mães” para incentivar outras mulheres que vivem esse momento de pressão a lidar da melhor forma possível, sem cobranças, mas mantendo uma rotina saudável.



“Com empenho e dedicação tudo é possível. Obviamente terão momentos mais difíceis e outros fáceis, mas tudo é questão de adaptação. A maternidade é um momento reflexivo, traz mudanças, apresenta muito cansaço e isso pode fazer a maioria das mulheres desistirem. O importante é tentar manter uma disciplina, mesmo que a doação seja pouca, mas seguir uma rotina é fundamental”, atestou.



Segundo ela, 15 minutos por dia é o suficiente para tornar os treinos efetivos porque as mães não precisam fazer nada tão exaustivo. Aproveitar os primeiros horários da manhã, por exemplo, pode ser o ideal: “Essa é uma ótima dica porque geralmente é o momento em que o bebê está dormindo e sobra um pouco mais de tempo para as mamães”, diz Carol. Ela também cita a própria experiência: “Sempre ouvi as minhas alunas se queixando, dizendo o quanto era difícil. Eu passei por isso também e me vi em muitos relatos que escutava delas”, comenta a treinadora.

crol borba (foto: carol borba)



Sobre os treinos, Carol dá alguns exemplos de exercícios que funcionam: “Prancha, abdominais suaves e contrações do assoalho pélvico são muito eficientes para quem está numa recente maternidade. Fortalecer essa região ajuda a prevenir as intensas dores nas costas e alguns problemas de incontinência urinária que as mulheres adquirem após o porto”.



Ela aproveita para ressaltar a importância de uma boa alimentação, pois apenas os exercícios não são suficientes: “Manter uma vida saudável depende de um conjunto de elementos. Só treinar não basta, é preciso cuidar do que você come e seguir uma rotina de sono, por exemplo. Por mais que seja difícil, é possível”, finalizou a influencer.