Vila Don Patto Catarina destaca menu "luso-italiano" para almoço do Dia das

_Restaurante presenteará as 50 primeiras mamães que optarem pelo espaço, com um presente especial do artista ceramista Paulo Grell_



Para celebrar o Dia das Mães, data comemorada no próximo domingo (12), o restaurante Vila Don Patto Catarina sugere para o almoço em família seu menu com pratos que contemplam os aromas e sabores da cozinha “luso-italiana”. O espaço localizado no Catarina Fashion Outlet, em Sorocaba, compõe as sugestões de espaços gastronômicos do grupo Vila Don Patto, que movimenta o disputado Roteiro do Vinho, na cidade de São Roque.



De acordo com o empresário Túlio Patto, presidente do Grupo Vila Don Patto, um dos principais desafios para a nova empreitada foi a adequação dos serviços que seriam prestados, pois a operação dentro do shopping center seria diferente da que é estabilidade no complexo de lazer e diversão.

O cardápio destaca sugestivas opções de “Entradas”, onde não poderiam ficar ausentes os saborosos “Bolinhos de Bacalhau”, com preço médio de R$ 79 a porção com seis unidades e as “Brusquetas”, por R$ 50 a porção com cinco unidades. Àqueles que não dispensam uma salada antes do prato principal, o menu conta com três sugestões, com custo entre R$ 50 e R$ 72.



Para a escolha do prato principal, servido em sistema la carte, os clientes contam com as dicas da opção “Para Compartilhar”, com elaborações que servem entre 3 e 4 pessoas, como a “Parmegiana de Mignon” (Filé mignon empanado com molho de tomate, queijo muçarela e parmesão. Acompanha arroz branco e batatas fritas), por R$ 249,90; o “Bacalhau às Natas”, (Lascas de bacalhau puxadas no azeite com cebola, alho, cheiro verde, azeitonas pretas, batata ao creme de natas gratinado com parmesão. Acompanha arroz branco), por R$ 398; entre outras opções.

Para “el gran finale”, os destaques da sessão “Sobremesas”, ficam para os Doces Portugueses, pelo valor de R$ 12 a unidade e a “Flor de Fátima” (Massa crocante de canela, recheada com doce de leite, chantilly e sorvete de limão finalizada com Ovomaltine e calda de vinho), por R$ 40. Na carta de bebidas estão sugestões de sucos, cervejas e drinques. O restaurante conta também com uma elaborada carta de vinhos, onde, além dos rótulos Don Patto, também estão presentes opções oriundas do Velho e Novo Mundo do vinho.

SERVIÇO:*

Vila Don Patto Catarina

Onde: Fashion Outlet, na Rodovia Castello Branco Km 6

Horários: De domingo a domingo, das 9h às 21h

Informações: (11) 4711-3001 ou pelas redes sociais @viladonpatto