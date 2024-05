Pioneira no funk, Kamilla Fialho sente orgulho ao ver Tília seguindo carreira no gênero: "Continuidade do meu legado

Empresária e mãe, Kamilla Fialho aproveitou o dia das mães para manifestar publicamente o orgulho que sente da filha, Tília. Com apenas 21 anos, a jovem faz sucesso no funk carioca e é acompanhada por mais de dois milhões de seguidores nas redes. Kamilla, que abriu caminhos no gênero, disse que a caminhada foi árdua para as mulheres que estavam dispostas a trabalhar. “Me emociono ao ver as mulheres crescendo na música e

principalmente no funk. Saber que a minha filha é uma dessas moças que

estão brilhando atualmente me enche de orgulho”.



Kamilla também revela as dificuldades que enfrentou para seguir a sua carreira, ela conta que precisava se mostrar rebelde e independente para afastar os preconceitos. “No início dos anos 2000, o mercado era predominantemente masculino. Eu precisava fazer a diferença de alguma forma ou não conseguiria crescer e chegar onde estou hoje”, revela. A

empresária conta que a sua organização e profissionalismo foram as chaves para o sucesso: “Conforme fui trabalhando, notei que faltava esse senso de responsabilidade entre as pessoas do ramo. Mostrei a minha competência e comecei a me destacar no mercado”, comenta Fialho. Para além do machismo na indústria, Kamilla diz que aprendeu a lidar com o preconceito do gênero. “Falavam e ainda falam muito sobre as letras do funk. Trabalho com isso há anos e aprendi a não me importar com o que as pessoas falam. Eu não me abalo com as palavras preconceituosas”, afirma a empresária.

kamila fialho (foto: kamila fialho)



Sobre o caminho de sua filha como cantora, ela comenta: “Quero que ela viva e realize cada sonho que tiver”, atesta. Para Kamilla, ver Tília no funk não a surpreende e apesar de causar certa apreensão, fica feliz ao ver o caminho que está percorrendo. “Ela é a continuidade do meu legado. A Tília se transformou numa mulher incrível, linda e muito talentosa. Não à toa tem feito sucesso e logo realizará tudo o que um dia ela colocou como objetivo”, atesta Kamilla.