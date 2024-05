Ao lado de Rodrigo Faro, os Gêmeos Adamy e Allef promovem ação milionária. Saiba como participar!

Rodrigo Faro e os "Gêmeos Brasil" estão prontos para surpreender o Brasil com seu mais recente empreendimento, os "Gêmeos do Faro". Esta parceria promete agitar o país com um sorteio de tirar o fôlego: uma carreta carregada com oito carros 0 km e uma carreta com o cavalo!Com um prêmio avaliado em mais de 1 milhão de reais, esta iniciativa está deixando os fãs de Faro e os entusiastas de sorteios ansiosos por algo grandioso. Imagine-se ao volante dessas máquinas reluzentes, onde cada curva seria uma experiência de luxo e potência.E as boas notícias não param por aí! O custo para participar deste sorteio dos sonhos é incrivelmente acessível: apenas R$3,49. Sim, você leu corretamente! Por menos do que o preço de um café, você pode ter a chance de se tornar o próximo sortudo a ganhar esse prêmio fenomenal.Mas há mais do que apenas sorte envolvida. Pensando no bem-estar como um todo, a direção da ação decidiu beneficiar a entidade filantrópica Fenapestalozzi.Gostou? Saiba como participar! Basta acessar o site www.gemeosbrasil.me , se cadastrar e torcer para a sorte encontrar você. Lembre-se, é importante agir com responsabilidade na hora de participar e é necessário ter mais de 18 anos. E não se preocupe, a ação é 100% regulamentada (Processo SUSEP nº 15414.619193/2024-68).A campanha começa no Próximo domingo no Programa a Hora do Faro, então se prepare e adquira já o seu, não fique de fora dessa