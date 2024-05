Influenciador Henrique Queridão expõe restaurante após contratação para ação fake

No último dia 04, o influenciador digital, Henrique Queridão, transmitiu uma live na qual foi contratado para inaugurar um elevador para pessoas com deficiência em prol da mobilidade e conforto. A contratação teve o objetivo de destacá-lo como o protagonista da ação e divulgar que o restaurante também se preocupa com a mobilidade de todos.



Ao chegar no local, Queridão foi surpreendido pela inexistência do elevador. A ação combinada com sua equipe e o restaurante era falsa. "Hoje tenho um assunto sério para discutir com vocês. No último sábado, recebi um convite, supostamente, para participar da inauguração de um elevador para pessoas com necessidades especiais. Mobilizei minha equipe, meu assessor Fabiano Moraes e meu pai para negociar minha participação nesse evento. Negociamos com sucesso: motorista particular, cachê e jantar," relatou Henrique.



Indignado, Henrique, que mora a 90 km de distância do restaurante, teve que contratar um motorista particular para o trabalho. "Chegando lá, eu estava ao vivo, transmitindo, e nos informaram que não havia elevador no local. Percebemos que fomos enganados, não apenas eu, mas meu pai e Fabiano Moraes, meu assessor. Minha missão é mostrar as dificuldades e facilidades de um cadeirante no dia a dia, então conversei com a equipe do restaurante, com o gerente, expliquei a situação", continuou.



Sentindo-se constrangido, Henrique e seu pai mostraram conversas da negociação para o gerente do estabelecimento em São Paulo. "O gerente entendeu a situação imediatamente e nos convidou para jantar," detalhou.



Apesar de ter sido enganado, Henrique ficou surpreso com a atenção dos colaboradores do Meet Eat Fusion Cuisine, que ofereceram um jantar agradável e memorável para acolhê-lo diante da situação.

A assessoria do influenciador disse que vai a delagacia de crimes da internet , cobrar o autor da Fraude que teve gastos e etc.

queridao (foto: queridao)