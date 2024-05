Saiba quais são as principais tendências das construções nos EUA

No contexto dinâmico do cenário imobiliário dos Estados Unidos, as novas construções assumem um papel vital na evolução contínua do setor. Em outubro de 2023, dados do Departamento de Comércio dos Estados Unidos revelaram um notável aumento de 1,9% no número de novas construções de moradias em comparação com o mês anterior, totalizando um impressionante patamar de 1,372 milhão.



Neste contexto significativo, Victor Queiros, um renomado especialista do mercado imobiliário nos Estados Unidos, compartilha insights profundamente esclarecedores sobre as últimas tendências e desenvolvimentos.



Suas observações destacam não apenas a magnitude do crescimento nas novas construções, mas também lançam luz sobre os fatores impulsionadores desse aumento, fornecendo uma análise perspicaz do panorama em constante evolução do mercado imobiliário. Esta matéria exclusiva oferece uma visão única e valiosa para aqueles que buscam compreender as nuances e dinâmicas por trás das tendências emergentes nas construções residenciais nos Estados Unidos.



*Áreas em Crescimento:*



Queiros destaca áreas promissoras no setor imobiliário, concentrando sua atenção em cidades da Nova Inglaterra, especialmente em Massachusetts. Ele aponta para um notável aumento no interesse nessas regiões, enfatizando não apenas o crescimento econômico substancial, mas também a atratividade proporcionada por uma elevada qualidade de vida. Esse fenômeno sugere um cenário imobiliário em ascensão, onde investidores e residentes buscam não apenas oportunidades financeiras, mas também um ambiente que promova um estilo de vida desejável.



*Inovações Arquitetônicas:*



Segundo o CEO das empresas Checkmate Educacional e Checkmate Property, diversas inovações estão desempenhando um papel fundamental na evolução do design de novas construções nos Estados Unidos. Victor enfatiza o aumento significativo na incorporação de tecnologias sustentáveis, destacando especificamente a integração de energia solar e o uso de materiais eco-friendly. Ele ressalta que a conscientização ambiental está desempenhando um papel crucial, impulsionando mudanças positivas na indústria da construção. Essas transformações não apenas refletem uma abordagem mais responsável em relação ao meio ambiente, mas também indicam uma tendência crescente em direção a práticas construtivas mais sustentáveis e ecologicamente conscientes.



*Adaptação às Necessidades Modernas:*



"Uma tendência cada vez mais evidente, observada pelos compradores, é a busca por espaços que ofereçam flexibilidade e adaptabilidade", destaca Queiros com perspicácia. Em sua análise, ele aponta para a notável ascensão da demanda por ambientes multifuncionais e a crescente popularidade de escritórios em casa, fenômenos que claramente refletem as profundas transformações no estilo de vida pós-pandemia.



Essa procura por versatilidade reflete uma abordagem mais holística na concepção de residências, onde os compradores estão valorizando ambientes que podem se ajustar dinamicamente às suas necessidades em constante evolução. A ênfase em espaços multifuncionais sugere uma mudança para a maximização do aproveitamento de cada metro quadrado, incorporando a ideia de que os lares devem ser adaptáveis a diversas atividades, desde o trabalho remoto até momentos de lazer e entretenimento.



*Desafios e Oportunidades:*



Ao abordar os desafios enfrentados pelo setor, Queiros destaca com discernimento a complexa conjuntura marcada pela escassez de materiais e a notável volatilidade nos preços. Contudo, sua análise vai além da mera identificação de obstáculos, ao ressaltar com otimismo as oportunidades intrínsecas a esse cenário desafiador, destacando dois pilares fundamentais: inovação e adaptação rápida.



A escassez de materiais, embora represente um desafio significativo para a cadeia de suprimentos, é percebida por Queiros como uma oportunidade para explorar novas abordagens e fontes alternativas, fomentando a inovação no setor da construção. Sua visão sugere que, diante das limitações impostas, os profissionais do ramo têm a chance de redefinir padrões, adotar tecnologias emergentes e buscar soluções mais sustentáveis.



Além disso, a volatilidade nos preços, embora possa gerar incertezas, é interpretada por Victor Queiros como uma motivação para aprimorar a capacidade de adaptação rápida. Ele destaca a importância de se ajustar de maneira ágil às flutuações do mercado, destacando que as empresas que conseguem se adaptar eficientemente têm a chance de se destacar e prosperar mesmo em ambientes desafiadores.



*Perspectivas para o Futuro:*



O especialista, ao projetar o futuro do setor, prevê com convicção que a tecnologia permanecerá uma força motriz incontestável. Sua visão antecipa não apenas a continuidade, mas também avanços notáveis, especialmente nos domínios da construção modular e da realidade virtual. Estes avanços, segundo ele, estão destinados a desencadear uma transformação profunda na forma como as novas construções são concebidas, desenvolvidas e comercializadas.



Na esfera da construção modular, Victor enxerga uma revolução na abordagem tradicional, destacando a eficiência, a sustentabilidade e a flexibilidade inerentes a esse método construtivo. A expectativa é de que a construção modular não apenas acelere o processo construtivo, mas também ofereça soluções mais econômicas e adaptáveis, atendendo às demandas dinâmicas do mercado.



Quanto à realidade virtual, ele vislumbra uma mudança paradigmática na experiência do cliente e na visualização de projetos. A capacidade de explorar virtualmente espaços antes mesmo de serem construídos não apenas proporcionará uma compreensão mais profunda do design, mas também influenciará significativamente as estratégias de marketing e vendas, proporcionando aos compradores uma experiência mais imersiva e personalizada.



Ao mergulharmos nas tendências em novas construções, Victor Queiros oferece uma visão perspicaz do futuro do mercado imobiliário nos Estados Unidos, destacando não apenas desafios, mas também as oportunidades emocionantes que moldarão a paisagem arquitetônica nos próximos anos.



*Você sabe os quais os impactos dos hormônios na maternidade e na família? Entenda*



_Especialistas exploram como os hormônios influenciam desde a saúde bucal até os laços emocionais entre pais e filhos_



O Poder dos emocionais. Recentemente, no Hofin Podcast, os Cirurgiões dentistas Marco Botelho e Heros Marques discutiram como essas substâncias moldam tanto o bem-estar físico quanto emocional.



Dr. Heros Marques, cirurgião-dentista, explicou que as mudanças hormonais podem impactar diretamente a saúde bucal das mulheres, especialmente durante a gravidez e a menopausa. “Essas alterações podem causar gengivite, fragilidade nos dentes e erosões, exigindo cuidados preventivos específicos,” disse ele. Dr. Heros destaca a importância de manter consultas regulares ao dentista e seguir práticas de higiene bucal para proteger a saúde bucal feminina.



Por outro lado, Dr. Marco Botelho, também cirurgião-dentista e especialista em modulação hormonal, falou sobre a ocitocina, conhecida como o "hormônio do amor". Ele explicou que a ocitocina é essencial para criar vínculos emocionais entre mãe e filho. “Este hormônio promove bem-estar, apego e amor durante o contato físico, como acariciar, abraçar ou amamentar o bebê,” disse Dr. Botelho. Ele também mencionou que a ocitocina influencia a confiança, a memória, o aprendizado e auxilia na fertilidade.



Dr. Heros complementou, dizendo que a ocitocina não afeta apenas a mãe, mas também o feto durante a gestação. “Esse hormônio é crucial para o desenvolvimento emocional do bebê e o prepara para o parto,” explicou ele. Um ambiente tranquilo e relacionamentos positivos são essenciais para a liberação saudável de ocitocina, beneficiando tanto a mãe quanto o bebê.



A conversa entre Dr. Marco Botelho e Dr. Heros Marques no Hofin Podcast oferece uma visão completa de como os hormônios influenciam não só a saúde física, mas também os laços emocionais entre mãe e filho. Ao combinar insights de odontologia e neurociência, eles ressaltam a importância de uma abordagem holística para entender e promover o bem-estar materno e familiar.



Essa discussão mostra que cuidar da saúde hormonal é essencial para fortalecer os vínculos familiares e garantir uma maternidade saudável e feliz.

victor queiros (foto: victor queiros)