Matheuzinho Sucessinho com Feat JS Mão de Ouro lança a musica “Ondinha” ja disponivel em todas as Plataformas digitais”



Foi divulgado hoje em todas as plataformas digitais a mais recente música "Ondinha", com Matheuzinho Sucessinho em parceria com Js Mão de Ouro. O lançamento promete conquistar os ouvintes nas plataformas online e nas rádios de todo o país.



Matheuzinho possui um repertório incrível.

Cheia de energia e ritmo. Sempre antenado com as novidades e com um estilo diversificado, focado nos sucesso da atualidade sempre com uma roupagem animada e dançante, o Gurizinho é um sucesso recente que promete continuar brilhando.

Com menos de 1 de carreira o Gurizinho é sucesso garantido aonde passa e lançou recentemente o sucesso “Salva a Gente” com Feat Israel Novaes e Léo Carvalho.





“Ondinha” Compositores/ Matheuzinho Sucessinho e Js Mao de ouro



Tô chegando de levinho na passada

Trajado de Black estilo Mandraka

Tô chegando tô Forrado no Dinheiro

Chama as meninas hoje é desmantelo

Chama as garota que vai embrazar

No meio do baile faz corpo suar

Clima que vicia olha que ela ensina

Vem no embalo da Batida



Imi imi imi Vem na Ondinha

Imi imi imi Vem na Ondihha

Imi imi imi Essa é nova Trend que Vicia no embalo da Batida ahhhhh (2x)



Baby eu fico louco quando eu vejo

A maldade desse teu molejo

Que puxa que pega que sarra empina forró de verdade é nois dois coladinho



E vem nessa Ondinha dança desse jeito safadinhaaa

É o Js e o Sucessinho

Que tá lançando na Ondinha

Vem na Ondinha

Imi imi imi Vem na Ondinha

Imi imi imi Vem na Ondihha

Imi imi imi Essa é nova Trend que Vicia no embalo da Batida ahhhhh

