Giovanna Pitel revela segredos para cachos definidos e ensina passo a passo de sua finalizaçao capilar

Por tras de toda a beleza dos cachos de Giovanna Pitel, que integrou o elenco da 24a edicao do Big Brother Brasil, existe um grande processo de cuidado. A influenciadora que se prepara para estrear como apresentadora do Multishow, conta que ha cinco anos passou por uma transicao capilar, e possui hoje diversos truques para manter os seus fios sempre definidos. A pedido do publico, ela preparou um passo a passo de como finaliza seus cabelos.



*Escolha correta*

Antes de iniciar, Giovanna enfatiza a importancia da escolha correta dos produtos para cada tipo de cabelo. “Cada escova e cada produto podem trazer um resultado diferente”, explica, destacando que a personalizacao e essencial para um bom resultado.





*Divisao estrategica*

No primeiro passo, Giovanna divide seus cabelos em partes: inferior, lado direito e esquerdo. O lado direito e esquerdo sao subdivididos em mechas menores para facilitar a aplicacao dos produtos e a modelagem dos cachos.





*Hidratacao e Definicao*

Na sequencia, a influenciadora utiliza creme e gelatina na mesma mecha, aplicando o creme primeiro e massageando-o do topo as pontas dos fios. Em seguida, aplica a gelatina e repete a massagem.

“Vou massageando o cabelo, levando da raiz ate as pontas. Depois, divido o cabelo em partes menores. Se cabe na escova, e a quantidade correta de mecha que precisa usar”, orienta, enfatizando que esse processo garante uma aplicacao uniforme dos produtos e facilita a modelagem individual de cada cacho.



*Umidificacao*

Para evitar que os fios fiquem ressecados durante a secagem, Pitel os umedece levemente quando estao comecando a secar. “E muito importante que seu cabelo esteja umido”, destaca.



*Finalizacao*

Na etapa seguinte, a influenciadora penteia os cachos do meio para baixo em direcao a nuca e do meio para cima na direcao lateral. “Assim terminamos a finalizacao no pente”, diz, mostrando que essa tecnica ajuda a manter os cachos bem definidos.







*Secagem potencializada com difusor*

O ultimo passo, envolve a secagem dos fios com um difusor. Giovanna revela que ha um posicionamento que traz facilidade ao processo de secagem dos fios. “Jogo todo o cabelo pra frente e vou secando, sempre apertando o cabelo. Faco o movimento primeiro, do difusor de baixo pra cima. Quando quero tirar, eu desligo primeiro e depois retiro”, declara a influenciadora.