Completando 25 anos de Carnaval, Quiteria Chagas sera coroada Rainha de Bateria do Imperio Serrano

Mesmo possuindo cidadania italiana, Quiteria Chagas volta a morar no Brasil com a filha apos o falecimento do marido, e, no proximo ano, ira reassumir o posto de Rainha de Bateria do Imperio Serrano, sob a lideranca do Mestre Vitinho, no ano em que celebra 25 anos de trajetoria no Carnaval. A coroacao da atriz, psicologa e dancarina, que ja carregou o titulo em sete ocasioes anteriores, acontecera no dia 15 de junho, durante a tradicional feijoada da agremiacao.

A volta de Quiteria ao comando da bateria e a consagracao de uma grande trajetoria que possui com a Imperio Serrano. Desde 2003, a artista, reconhecida como "prata da casa", integra a familia imperiana, tendo iniciado sua jornada como Rainha da Escola, resgatando um titulo que estava adormecido. Em 2006, ascendeu ao posto de Rainha da Bateria, cargo que ocupou pela ultima vez em 2020. "Entre as diferentes posicoes que ja estive, meu proposito sempre foi preservar e enaltecer essa linda tradicao que temos no samba, me dedicando totalmente para a escola", afirma.

Reconhecida como um icone e referencia do carnaval carioca,e considerada a “eterna rainha do Imperio”, ao longo de mais de duas decadas, Quiteria se tornou um simbolo da forca, da garra e da resistencia da mulher no samba. Sua luta contra a comercializacao do cargo de Rainha da Bateria, pratica que ganhou forca nos ultimos anos, a consagrou como defensora das tradicoes e valores do Carnaval.

Para ela, e uma grande felicidade poder voltar ao posto de Rainha da Bateria. "Mais do que um cargo, esta posicao representa a voz e a forca de milhares de mulheres pretas que dedicaram suas vidas ao samba. Sinto que ocupar esse papel e uma maneira de resgatar toda a nossa historia e faco isso com muita responsabilidade e orgulho. Sao mais de vinte anos de amor que me conectam a essa escola, entao nao poderia estar mais feliz e grata a Sarrano. Espero que a gente faca historia novamente em 2025", declara.