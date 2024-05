Dr. Luiz Gustavo explica tudo sobre Lentes de Contato .

Na era dos selfies, stories, lives e do mundo na palma das nossas mãos através das redessociais, a estética facial e do sorriso são cada vez mais valorizadas.Quando falamos na estética perfeita dos sorrisos, a técnica das lentes dentais, ou facetaslaminadas (nome tecnicamente mais correto) abre um horizonte amplo de possibilidades paraalcançar a excelência em termos de harmonia de cor, forma e textura dos dentes.A técnica de recobrir a parte da frente dos dentes com porcelana se desenvolveu em 1928 emLos Angeles, na Califórnia, berço do cinema mundial, numa época onde os sorrisos estavamestampados nas telas enormes nos filmes. Naquela época, um dentista chamado Charles Pincus,transformava o sorriso das estrelas de forma transitória, visto que as técnicas e materiais adesivospermitiam que as porcelanas durassem apenas o período da filmagem de uma película.Começava a saga do que ficou conhecido como “Hollywood Smile”, o sorriso das estrelas docinema.Nesses mais de 90 anos, as porcelanas para uso dentário sofreram enorme evolução bemcomo os sistemas adesivos que permitem a colagem segura e muito duradoura dessas peçascolocadas sobre os dentes. Essa evolução estética e funcional dos materiais permitiu apopularização do tratamento com facetas que hoje chamamos de “lentes” devido à pequenaespessura dessas lâminas que permite que instalemos lentes que podem durar por mais de 20anos, com mínimo ou até nenhum desgaste dos dentes naturais elevando o patamar da estéticado sorriso para o degrau mais alto.É fácil imaginar que a mudança do padrão de comunicação e necessidades estéticas mudarammuito desde o tempo que apenas estrelas do cinema mostravam seus dentes claros e uniformesnas enormes telas. O que antes era prerrogativa dos atores e atrizes de Hollywood, hoje é umanecessidade para todos que se comunicam através das selfies e lives do Instagram. Somos osprotagonistas de nossas histórias e nos mostramos ao mundo como nunca antes se fez, de formaque um belo sorriso nos ajuda a impulsionar o engajamento e alcance de cada aventura nasredes sociais e na vida.Nos últimos 5 anos, uma explosão de sorrisos super claros vem invadindo a vida e as telas doscelulares. Mas será que todos esses dentes ultra-brancos são sinônimo de saúde bucal? Aí entraa atuação dos cirurgiões dentistas responsáveis e conscientes que têm a obrigação de alertar ospacientes sobre a correta indicação desses tratamentos estéticos, além de executá-los comprecisão técnica e realizar a manutenção correta desses tratamentos.Cuidado especial deve ser tomado com a saúde dos dentes e dos tecidos de sustentação, oque tecnicamente chamamos de periodonto. O paciente, antes de receber o tratamento com aslentes deve estar livre de cáries e de qualquer inflamação ou infecção de gengiva, condição quedeve perdurar após o tratamento estético, do contrário o tratamento com lentes pode aumentar orisco de gengivite e de destruição dos dentes pela cárie. A perfeita higienização, com escovaçãocriteriosa e uso diário do fio dental, além dos corretos hábitos alimentares deve ser mantida apóso tratamento com lentes. Lentes mal adaptadas, com excesso de contorno e material de colagempróximo à gengiva e sem manutenção adequada, além de se desprenderem com frequência,podem levar a quadro de gengivite e cáries , o que além de risco de perda dos dentes gerasangramento de gengiva e mal hálito.Portanto, se você tem em mente realizar a transformação do sorriso ( e por que não de vida)com as lentes dentais, a sugestão é que procure um profissional consciente e especializado querealmente esteja preparado para o sonho dos sorriso perfeito seja realizado com maestria emtodos os passos, para que essa técnica espetacular realmente leve a uma melhora de vida, desaúde e auto-estima, sem se tornar um pesadelo para a saúde bucal.

luis gustavo (foto: luis gustavo)