Bruno Rosa revela romance com Ex-BBB Key Alves em evento em São Paulo

Na noite desta segunda-feira (27), o cantor sertanejo Bruno Rosa surpreendeu os fãs ao revelar estar apaixonado pela ex-BBB Key Alves durante um evento em São Paulo. O casal, que está junto há cerca de dois meses, se conheceu em um evento corporativo na capital paulista e desde então têm mantido um relacionamento discreto.

Bruno Rosa, conhecido por seus sucessos no mundo sertanejo, não escondeu a emoção ao falar sobre seu novo romance. Durante sua apresentação, ele falou exclusivamente com o EGOBrazil para compartilhar com o público sua admiração por Key Alves, que estava presente no evento. “Estou apaixonado e não poderia deixar de falar sobre isso aqui. Key é uma pessoa incrível e tem sido muito especial para mim”, disse o cantor

Key Alves, que participou da última edição do Big Brother Brasil, também parece estar encantada com o cantor.

Durante o evento ela posou ao lado de Bruno Rosa, minutos após a entrevista de ambos

O relacionamento entre Bruno e Key começou de maneira inesperada. Ambos estavam presentes em um evento corporativo em São Paulo, onde foram apresentados por amigos em comum. Desde então, os dois têm sido vistos juntos em diversos momentos, mas mantinham o relacionamento fora dos holofotes até a declaração pública do cantor.

Bruno Rosa e Key Alves - Foto: Marcus Lehman/ EGOBrazil

A revelação do romance entre Bruno Rosa e Key Alves ainda não foi oficializada mais já gerou grande repercussão nas redes sociais, com imagens dos dois juntos. Os fãs vem celebrando a união e desejando felicidade ao casal. A sintonia entre eles é evidente, e muitos já torcem para que esse relacionamento seja duradouro.

Com essa declaração, Bruno Rosa e Key Alves se tornaram um dos casais mais comentados do momento, atraindo ainda mais atenção da mídia e dos fãs. Agora, todos estão ansiosos para acompanhar os próximos capítulos dessa história de amor.

Foto: Marcus Lehman / EGOBrazil