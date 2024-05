O Influenciador Henrique Queridão Denuncia Dificuldade com Uber , Confira

Queridão como é conhecido nas Redes sociais compartilhou , uma situação alarmante enfrentada por muitos cadeirantes ao utilizar serviços de transporte por aplicativo como o Uber. Henrique relata quefrequentemente, ao solicitar um Uber, enfrenta cancelamentos pelos motoristas ao chegareme verem sua cadeira de rodas."É um absurdo que, em pleno século XXI, ainda enfrentemos esse tipo de discriminação e faltade preparo", desabafa Henrique. "Enquanto alguns motoristas atenciosos e prestativos fazemde tudo para ajudar, colocando a cadeira no porta-malas ou até no banco de trás do carro,muitos outros simplesmente cancelam a corrida, deixando-nos desamparados."A Necessidade de Treinamento e Opções de Transporte AdaptadoHenrique acredita que é fundamental que a Uber e demais aplicativos de transporteimplementem treinamentos específicos para seus motoristas, capacitando-os a lidar compassageiros cadeirantes de maneira adequada e inclusiva. Além disso, sugere a criação de umaopção no aplicativo que permita solicitar um carro apropriado para transportar cadeiras derodas nas grandes cidades."Uma das soluções mais eficazes seria a introdução de veículos com plataforma elevatória,como uma Fiat Doblò, onde o passageiro poderia entrar com a cadeira diretamente dentro docarro. Isso não só facilitaria a mobilidade dos cadeirantes, mas também garantiria maisconforto e segurança durante a viagem", explica Henrique.A Proposta de Henrique QueridãoHenrique apresenta algumas propostas práticas para melhorar a experiência dos cadeirantesque utilizam serviços de transporte por aplicativo:1. Treinamento de Motoristas: Implementar programas de treinamento para todos osmotoristas, focados em como ajudar passageiros cadeirantes e manusear cadeiras derodas de forma segura e eficiente.2. Opção de Carros Adaptados: Disponibilizar no aplicativo uma opção para solicitarcarros adaptados com plataforma elevatória, como a Fiat Doblò, em grandes cidades.3. Botão de Aviso no Aplicativo: Introduzir um botão no aplicativo que permita ao passageiro informar o motorista antecipadamente que é cadeirante, evitando cancelamentos de última hora e garantindo um atendimento mais preparado e inclusivo.ConclusãoHenrique Queridão continua a lutar por um mundo mais inclusivo e acessível para todos. Sua experiência com o transporte por aplicativo é apenas mais um exemplo das barreiras que os cadeirantes enfrentam diariamente. "Precisamos de mudanças urgentes e significativas paragarantir que todos tenham o direito de se deslocar com dignidade e respeito. Espero que asempresas de transporte por aplicativo ouçam nossas demandas e implementem essasmelhorias o quanto antes", conclui.

