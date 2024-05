Makauli Planeja Futuro Programa Inspirado em Pânico

O humorista Makauli, conhecido por seus vídeos cômicos que conquistaram milhões de seguidores nas redes sociais, está se preparando para um novo desafio em sua carreira. Inspirado no famoso programa "Pânico na Band", Makauli planeja lançar seu próprio programa de TV, prometendo levar seu estilo único de humor para um público ainda maior.



Desde 2019, Makauli tem se dedicado a profissionalizar sua carreira no humor. Sua escolha do nicho de atuação não foi por acaso. "Minha profissão sempre foi um sonho de criança, que hoje se realizou", comenta Makauli, destacando o compromisso com a diversão e a leveza que seus vídeos proporcionam.



A decisão de migrar para a televisão surgiu após o sucesso avassalador nas plataformas digitais. Com mais de 2,5 milhões de seguidores no Instagram e 3,1 milhões no TikTok, além de milhões de visualizações e curtidas em seus vídeos, Makauli percebeu o potencial de seu trabalho. Ele acredita que um programa de TV permitirá explorar novas formas de humor e alcançar uma audiência ainda maior. "Quero ter meu próprio programa e ser o principal apresentador", revela o humorista.



A trajetória de Makauli até aqui não foi fácil. Enfrentando desafios pessoais e profissionais, ele conseguiu se estabelecer como um dos principais nomes do humor online no Brasil. "Já passei por problemas familiares, vida financeira ruim e fui usuário de drogas quando menor de idade. Hoje, me encontro estabilizado, livre das drogas, e com uma ótima relação com minha família", compartilha Makauli, mostrando como sua história de superação inspira seus seguidores.



Além de entreter, Makauli vê seu trabalho como uma forma de influenciar positivamente a vida das pessoas. Ele já recebeu diversos comentários de fãs agradecendo pelo alívio que seus vídeos proporcionam em momentos de tristeza ou ansiedade. Esse impacto social é algo que ele pretende manter e ampliar com seu novo programa de TV.



Com planos ambiciosos e uma visão clara de seu futuro, Makauli continua a trabalhar com a mesma paixão e dedicação que o levaram ao sucesso. "A profissionalização é a chave para o sucesso", afirma ele, incentivando outros aspirantes a seguirem seus sonhos com determinação e foco. Com seu novo programa no horizonte, Makauli está pronto para conquistar ainda mais corações e trazer muitas risadas para o público brasileiro.

Gostou da matéria? Escolha como acompanhar as principais notícias do Correio: Receba notícias no WhatsApp Receba notícias no Telegram Dê a sua opinião! O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores pelo e-mail sredat.df@dabr.com.br