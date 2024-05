Festival de Cinema de Paraty abrirá inscrições a partir de junho

Exclusivamente dedicada à exibição e à promoção de obras audiovisuais através da realização de mostras competitivas e não competitivas, o 1º Festival Internacional de Cinema de Paraty abrirá inscrições gratuitas a partir do próximo sábado, dia 1º de junho.

O evento, idealizado e realizado por Bruno Saglia e Jane Saglia, acontecerá entre os dias 01 e 04 de agosto, e contemplará as seguintes categorias:

Longa-metragem brasileiro;

Longa-metragem internacional;

Longa-metragem documentários;

Curta-metragem ambiental brasileiro;

Curta-metragem acessibilidade, inclusão social e diversidade brasileiro;

Curta-metragem ficção internacional;

Documentários;

Animação;

Realizadores de todo o Brasil podem enviar filmes produzidos a partir de 2022. Serão aceitos somente os filmes enviados de 01 de Junho de 2024 até às 23h59min (horário de Brasília) de 16 de Junho de 2024.

As inscrições serão exclusivamente pela internet, no site www.festivaldecinemadeparaty.com.br

Todo o processo de inscrições e envio de mídia acontece em formato digitalizado e gratuito.

Os filmes escolhidos pela curadoria do Festival serão divulgados no site www.festivaldecinemadeparaty.com.br entre os dias 25 e 27 de Junho de 2024.

O 1º Festival Internacional de Cinema de Paraty fortalece as conexões e amplia o espaço de promoção das obras que farão parte da programação oficial, contribuindo para o fomento da indústria audiovisual brasileira.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

– As produções deverão indicar se possuem recursos de acessibilidade.

- Sobre a duração: curtas-metragens – máximo 15 minutos (créditos inclusos); e, longas-metragens - mínimo de 70 minutos (créditos inclusos).

– O responsável pela inscrição deverá informar, no ato de sua inscrição, em campo próprio e disponível, um link para visualização completa e download na íntegra do filme, preferencialmente Vimeo ou YouTube, e também a senha de acesso, quando for o caso.

– Não serão aceitos links de transferência de arquivos, como WeTransfer, Dropbox, SendSpace ou qualquer outra ferramenta de alocação de dados que tenha prazo de expiração do link gerado. Não serão aceitas cópias em mídia física para a inscrição.

– Não haverá limite de inscrições para cada realizador ou coletivo de realizadores. Contudo, somente uma produção de cada um será escolhida.

- O filme vencedor do 1º Festival Internacional de Cinema de Paraty, na categoria de “Curta-Metragem Ficção Brasileiro”, eleito pelo júri técnico competente, será automaticamente selecionado e exibido na próxima edição do “Los Angeles Brazilian Film Festival”, em 2024.

- O filme vencedor da edição de 2024 do Festival Internacional de Cinema de Paraty, na categoria de Longa-Metragem Documentário Ficção Brasileiro, eleito pelo júri técnico competente, será automaticamente selecionado e exibido na próxima edição do Festin - Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa, em 2025.

As informações completas sobre o processo de inscrição estarão disponíveis a partir do dia 1º de junho e podem ser acessadas no site www.festivaldecinemadeparaty.com.br